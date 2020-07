Ces boutons multifonctions sont parfaits pour la maison intelligente

Contrôler ses appareils domotiques dans sa maison intelligente à l’aide d’un bouton est maintenant possible grâce aux boutons Flic. Compatibles par Wi-Fi ou Bluetooth, ces boutons offrent une vaste gamme de fonctionnalités.

De plus en plus de personnes adoptent tranquillement les appareils domotiques et rendent leur maison intelligente.

On a des lumières intelligentes, des serrures, des rideaux, des prises de courant intelligentes, bref c’est un marché en pleine expansion.

Le hic par contre avec ces appareils est que tous se contrôlent souvent via notre téléphone intelligent à travers 1001 et une applications différentes. Bien sûr, il y a aussi l’assistant vocal, mais ce n’est pas nécessairement tout le monde qui est à l’aise avec ça.

Histoire de rendre plus simple l’utilisation de nos appareils domotiques, une petite équipe suédoise nous propose de tout contrôler avec leurs boutons Flic.

Les boutons intelligents Flic peuvent activer divers appareils.

Contrôler nos appareils domotiques ou notre téléphone à l’aide d’un bouton

Les boutons Flic sont de petits boutons que l’on peut connecter via Wi-Fi ou Bluetooth à notre téléphone intelligent et qui nous permet de réaliser plusieurs actions.

En ouvrant la boîte, on a 3 boutons, un hub et une série de 9 autocollants. Le tout prend littéralement quelques secondes à configurer, alors que le procédé est très simple.

Une fois l’application Flic téléchargée sur notre téléphone iOS ou Android, on peut jumeler le hub à notre réseau Wi-Fi ou jumeler les boutons Flic à notre téléphone via Bluetooth.

Les boutons sont par la suite entièrement configurables et chacun peut déclencher trois actions, alors qu’on doit cliquer une fois, deux fois ou laisser enfoncer pour déclencher une action différente.

Par exemple, si l’on a des ampoules intelligentes dans deux pièces, on peut configurer un clic pour ouvrir celles du salon, deux clics pour celles de la cuisine et laisser enfoncer pour ouvrir les deux pièces en même temps.

Les boutons Flic peuvent se coller au mur et agir comme interrupteurs.

Les possibilités sont vraiment nombreuses allant du contrôle des ampoules, de la musique, de notre Chromecast, envoyer un courriel ou même déclencher l’appareil photo de notre téléphone.

En effet, via une connexion Bluetooth ces boutons peuvent servir de « clicker » pour déclencher une photo ou pour une présentation PowerPoint par exemple.

Bref, les possibilités sont vraiment nombreuses et on peut illustrer les fonctions à l’aide des autocollants qui nous sont fournis.

Chaque bouton a une autonomie de 18 mois et roule à l’aide d’une pile bouton que l’on peut aisément remplacer.

Deux bémols cependant à apporter aux boutons Flic. Premièrement, l’application mobile est uniquement en anglais et deuxièmement force est d’admettre qu’ils ne sont pas donnés.

Le nouveau modèle Flic 2 se vend à 159$ US pour 3 boutons et le hub, ce qui est quand même très cher. Cependant, pour ceux qui sont intéressés, on retrouve le premier modèle à moindre prix sur Amazon et La Source.

En savoir plus sur les boutons intelligents Flic

Contrôlez tous vos appareils avec ces prises électriques intelligentes

Cet assistant vocal d’Amazon rend également notre télévision intelligente

Article publié sur francoischarron.com le 17 juillet 2020