Ces codes nous permettent d’accéder à tous les films et séries sur Netflix

Netflix regorge de films et émissions qu’on ne voit peut-être pas dans notre profil à cause de son algorithme qui ne fait que nous présenter ce qui est susceptible de nous intéresser. Grâce à ces codes, on peut voir l’ensemble du catalogue de Netflix pour notre région.

Vous avez l’impression de voir toujours les mêmes films et émissions lorsque vous naviguez sur Netflix? Normal, ce sont principalement des recommandations de l’algorithme de Netflix.

Plusieurs entreprises web utilisent les algorithmes pour nous présenter ce qui est le plus susceptible de nous intéresser. Facebook, par exemple, le fait à travers les publications que l’on peut voir ou non dans notre fil d’actualité basé sur les interactions que l’on a avec les publications d’amis et pages spécifiques.

Le but est d’augmenter les chances que l’on reste le plus longtemps possible sur la plateforme.

Netflix n’est pas étranger à cette pratique selon ce qu’on a regardé dans le passé. Seulement, il y a bien plus de films et d’émissions que l’on ne le pense sur Netflix.

À l’aide de simples codes dans l’URL de Netflix on peut accéder à l’ensemble du contenu sur la plateforme.

Découvrez des milliers d’émissions et films sur Netflix

Il existe une importante mine de contenu supplémentaire sur Netflix comme nous le rappelle le journal britannique The Independent. À l’aide de simples codes que l’on ajoute dans l’adresse URL de Netflix, on peut accéder à l’ensemble du catalogue de Netflix.

On s’entend par contre, il s’agit du catalogue disponible dans notre région et non pas à l’ensemble de tout le contenu de Netflix à travers le monde. Pour regarder des émissions ou films disponibles dans d’autres pays du monde, il faut alors utiliser un VPN.

Pas besoin d’être un génie de l’informatique pour entrer ces codes, alors qu’on a simplement à ajouter les chiffres correspondant à la catégorie que l’on veut dans l’URL: https://www.netflix.com/browse/genre/.

Par exemple si l’envie nous vient d’écouter du contenu scandinave (code 9292), bien on tape: https://www.netflix.com/browse/genre/9292.

Vous comprendrez que ces codes s’appliquent uniquement à la version web de Netflix et ne peuvent donc pas être utilisés sur l’application mobile ou sur notre télévision intelligente.

Liste de codes des catégories Netflix

Voici une liste non exhaustive de certaines catégories du catalogue de Netflix. On peut cependant retrouver la liste complète sur ce site.

Action et aventure: 1365

Action armée: 2125

Action comédie: 43040

Action espionnage: 10702

Action policier: 9584

Action science-fiction et fantastique: 1568

Action thriller: 43048

Animation: 7424

Animation action: 2653

Animation drame: 452

Film d’animation pour adulte: 11881

Films d’animation avec des animaux: 5507

Animation fantastique: 11146

Animation long-métrage: 3063

Animation horreur: 10695

Animation science-fiction: 2729

Aventure: 7442

Biographies dramatiques: 3179

Comédies: 6548

Comédies d’animation: 9302

Comédies burlesques: 10256

Comédies d’horreur: 89585

Comédies dramatiques: 869

Comédies musicales: 13335

Comédies politiques: 2700

Comédies sur le sport: 5286

Comédies romantiques: 5475

Documentaires: 6839

Documentaires biographiques: 3652

Documentaires historiques: 5349

Documentaires musique et concerts: 90361

Documentaires policiers: 9875

Documentaires politiques: 7018

Documentaires sciences et nature: 2595

Documentaires société et culture: 3675

Documentaires spirituels: 2760

Documentaires sur l’armée: 4006

Documentaires sur le sport: 180

Documentaires voyages et aventures: 1159

Drames: 5763

Drames basés sur des livres: 4961

Drames inspirés d’une histoire vraie: 3653

Drames LGBT: 500

Drames policiers: 6889

Drames politiques: 6616

Drames romantiques: 1255

Drames sociaux: 3947

Drames sur l’armée: 11

Drames sur le sport: 7243

Drames sur les destins de stars: 5012

Émissions de cuisine et de voyage: 72436

Émissions sciences et nature: 52780

Stand-up: 11559

Téléréalité: 9833

Adolescents: 60951

Comédies pour ados: 3519

Drames pour ados: 9299

Enfants/famille: 783

Disney: 67673

Éducatif: 10659

Films romantiques incontournables: 502675

Films romantiques étrangers: 7153

Films romantiques torrides: 35800

Films de super-héros: 10118

Horreur: 8711

Films d’horreur sur les abysses: 45028

Films d’horreur sur les vampires: 75804

Films d’horreur sur les loups-garous: 75930

Films d’horreur sur les zombies: 75405

Films d’horreur surnaturels: 42023

Films inspirés de livres jeunesse: 10056

Films pour les 0-2 ans: 6796

Films pour les 2-4 ans: 6218

Films pour les 5-7 ans: 5455

Films pour les 8-10 ans: 561

Films pour les 11-12 ans: 6962

Science-fiction (SF): 4734

SF et aliens: 3327

SF et fantastique: 1492

SF et aventure: 6926

SF et drame: 3916

SF et horreur: 1694

SF et thriller: 11014

Sport: 4370

Films d’arts martiaux: 8985

Films de baseball: 12339

Films de basket-ball: 12762

Films de boxe et de catch: 6695

Films de football: 12549

Films de football américain: 12803

Films indépendants: 7077

Films d’action asiatiques: 77232

Films allemands: 58886

Films d’Amérique latine: 1613

Films africains: 3761

Films anglais: 10757

Films australiens: 5230

Films belges: 262

Films chinois: 3960

Films coréens: 5685

Films espagnols: 58741

Films d’Europe de l’Est: 5254

Films français: 58807

Films grecs: 61115

Films indiens: 10463

Films irlandais: 58750

Films italiens: 8221

Films japonais: 10398

Films néerlandais: 10606

Films néo-zélandais: 63782

Films russes: 11567

Films scandinaves: 9292

Séries anglaises: 52117

Séries d’action et d’aventure: 10673

Séries animées: 11177

Séries comiques: 10375

Séries dramatiques: 11714

Séries d’épouvante: 83059

Séries d’intrigue: 4366

Séries militaires: 25804

Séries policières: 26146

Séries SF et fantastique: 1372

Thrillers d’espionnage: 9147

Thrillers policiers: 10499

Thrillers politiques: 10504

Thrillers psychologiques: 5505

Thrillers surnaturels: 11140

