Ces lunettes intelligentes protègent les yeux des joueurs de jeux vidéo

Vous êtes un « gamers »? Votre enfants ou adolescent est collé à son écran pour jouer à des jeux vidéo? Les lunettes intelligentes Mutircs GB-30 sont spécifiquement faites pour vous plonger dans votre jeu tout en protégeant vos yeux.

Ça commence à devenir de plus en plus populaire, des lunettes munies de mini haut-parleurs à l’image des lunettes fumées Bose.

La jeune entreprise Mutrics a poussé le concept un peu plus loin en combinant l’idée des haut-parleurs dans les lunettes et les lentilles anti-lumières bleues pour les amateurs de jeux vidéo.

Le résultat, les Mutrics GB-30, une paire de lunettes Bluetooth spécifiquement conçue pour les « gamers ».

Les lunettes intelligentes Mutrics GB-30 adoptent le look du premier Gameboy.

Une expérience audiovisuelle contre la lumière bleue

Les amateurs de jeux vidéo ou les « gamers » en bon français pourront ainsi profiter de leurs jeux vidéo favoris sans se fatiguer et endommager leurs yeux.

Car c’est bien là l’une des principales préoccupations que l’on a avec notre enfant par exemple qui reste scotché à son téléphone intelligent, sa tablette ou sa Nintendo Switch.

L’exposition à la lumière bleue émise par l’écran va non seulement fatiguer les yeux, mais aussi stimuler le cerveau de sorte que l’on a du mal à s’endormir le soir.

Munies de lentilles qui vont filtrer cette lumière bleue, les lunettes GB-30 de Mutrics vont donc être parfaites pour ceux qui restent longtemps devant l’écran.

Ces lentilles par ailleurs sont interchangeables, alors qu’on obtient également des verres fumés contre les rayons UV en se procurant une paire de Mutrics GB-30.

Les lunettes Mutrics GB-30 protègent contre la lumière bleue.

Enfin, l’autre particularité des Mutrics GB-30 est évidemment les haut-parleurs que l’on retrouve dans les branches de la monture des lunettes.

On peut ainsi connecter son téléphone, tablette et console via Bluetooth 5.1, alors que la réception se fait jusqu’à une distance de 20 mètres. De quoi aller faire un tour aux toilettes entre deux parties!

Via les boutons sur le côté droit de la monture, on peut ajuster le volume, mais aussi lancer notre assistant vocal favori que ce soit Google, Alexa ou Siri.

Enfin, on peut également prendre nos appels téléphoniques, puisque la monture intègre aussi un petit microphone.

Qu’en est-il de l’autonomie des Mutrics GB-30? L’entreprise parle d’environ 4 heures.

Au moment d’écrire ses lignes, les Mutrics GB-30 sont en campagne de sociofinancement, mais a largement dépassé son objectif en amassant plus de 200 000$ alors qu’ils en cherchaient 6600$.

On peut donc se procurer en exclusivité les premiers exemplaires qui seront livrés en juin 2020.

Différentes offres sont présentées, mais la plus populaire est certainement celle à 99$ US, soit moitié moins cher qu’au lancement, qui nous offre les lunettes Mutrcis GB-30, des lentilles UV et des lentilles anti lumière bleues, ainsi que le câble de recharge.

En savoir plus et acheter des lunettes Mutrics GB-30

Article publié sur francoischarron.com le 14 juillet 2020