Ces portos qui se marient bien au chocolat

SERGE LEDUC, SOMMELIER – Chocolat et St-Valentin vont de pair.

Bien entendu, un souper en tête à tête au restaurant ou dans le confort de votre foyer est un classique. Et souvent, le tout est accompagné de chocolat au dessert. Je vous suggère deux Portos différents mais qui sauront bien s’agencer aux desserts chocolatés. Mais avant, voici quelques précisions concernant les Portos.

Seuls les vins produits dans la région entourant le fleuve Douro au nord du Portugal peuvent porter l’appellation Porto. Ceux-ci sont des vins mutés, c’est-à-dire que de l’alcool a été ajouté au vin en cours de fermentation. Ainsi, le sucre résiduel présent dans le vin y demeure, car l’alcool a pour effet de tuer les levures qui transforment le sucre en alcool. Il y a deux grandes familles qui distinguent les Portos, soit les Ruby et les Tawny. Chacun a ses particularités, qui seraient un peu longues à différencier ici. L’une des caractéristiques facile à constater est liée à la couleur du vin. Comme son nom l’indique la famille des Ruby est de couleur rubis et très foncée. Les Tawny quant à eux sont de couleur plus tuilée et plus pâle. On peut constater la différence de couleur sur la photo suivante.

VOICI DEUX PORTOS DIFFÉRENTS MAIS DÉLICIEUX.

TAYLOR FLADGATE LATE BOTTLED VINTAGE 2012 (46946)

Dans la famille des Ruby, ce classique présent à la SAQ depuis des lustres est d’une qualité constante d’un millésime à l’autre La mention « Late bottled vintage » signifie que ce vin, du millésime 2012, est mis en bouteille après une longue période de vieillissement en foudre (grosse barrique de 5000 litres et plus) variant de quatre à six ans. Il en résulte un vin offrant des notes de fruits rouges qui se combinent à des notes boisées, et de cacao. En bouche, l’alcool (20%) est présente, mais combiné au sucre (110 grammes / litres) et l’acidité donne une texture presque grasse, le tout d’une belle longueur. Il saura accompagner les desserts au chocolat de même que les fromages relevés.

Prix 20.95$

CABRAL RESERVA ESPECIAL TAWNY (625871)

La famille des Tawny est le résultat d’un assemblage de vins de plusieurs millésimes et ici, vieilli environ sept ans en fûts de chêne. Il en résulte un vin de couleur tuilée, et moins intense que le LBV. En plus des notes boisées, on y perçoit du caramel, de la vanille, des fruits confits et des noix. La bouche, même si le taux de sucre est comparable (100 grammes / litre), il apparaît un peu moins sucré, mais tout aussi délectable. Il sera agréable avec du chocolat au lait ou avec une crème brûlée.

Prix 17.85$