C’est l’ouverture du camping au RécréoParc en fin de semaine

Un point tournant dans l’histoire du RécréoParc

Le camping du RécréoParc à Sainte-Catherine ouvre ses portes aux gens en quête de plein air ce week-end.

Jusqu’au 16 juin, le camping est accessible du vendredi au dimanche. À compter du 22 juin, il sera ouvert tous les jours.

Le site comprend 44 terrains sur plateforme, exclusivement réservés aux tentes, ainsi que 4 prêt-à-camper pouvant héberger de 2 à 6 personnes.

SEVE en marche

Par ailleurs, l’organisme à but non lucratif SEVE Formation Canada, dont la mission est de former des animateurs d’ateliers de philosophie et de pratique de l’attention auprès des enfants, organise une marche le samedi 2 juin, au RécréoParc, à compter de 10h.

Frédéric Lenoir, Nicole Bordeleau, Mélanie Maynard, Michel Sasseville, Pierre Thibault et Rémi Tremblay seront notamment de la partie.

Chaque participant est invité à venir marcher 3 ou 5 km et à se fixer un objectif de collecte de fonds. Des frais d’inscription de 20$ sont demandés par adulte.