«C’est un beau cadeau de la vie» – Véronique Plourde

Véronique Plourde a une toute nouvelle salle de classe depuis le 13 avril. Toute la province pourra s’amuser avec son atelier d’art dramatique présenté sur les ondes de Télé-Québec. Faire la classe autrement en temps de pandémie se veut un défi emballant pour l’enseignante de l’école de la Baie-Saint-François.

Véronique Plourde fait partie de la dizaine d’enseignants retenus pour livrer des capsules éducatives de niveau primaire à la télévision. Elle enseignera l’art dramatique, avec du contenu adapté pour les élèves de 3-4e année, le matin à 10 h dans une émission animée par Pascal Morrissette et Anaïs Favron.

«Je suis vraiment contente, raconte l’enseignante. C’est un beau cadeau de la vie d’enseigner comme ça.»

La professeure passionnée a rapidement été repérée par l’équipe de Trio Orange et la direction de Télé-Québec. Une vidéo humoristique dans laquelle elle chantait «Reste à la maison» avec sa fille a servi d’audition. La capsule s’est propagée et Valérie Galarneau de Trio Orange était contente d’avoir trouvé «une drôle de bébitte avec de l’énergie».

Atelier doublage

Pour son premier «cours», Véronique Plourde a décidé de travailler sur le doublage. «Pour quatre minutes de contenu, j’ai été un bon deux jours sans dormir, explique-t-elle. Puis le tournage s’est fait comme en studio, mais c’était un tournage de confinement. On se parlait à travers l’ordinateur et quand j’entendais le 3-2-1 go, je pesais sur enregistrer. J’étais dirigée à distance et ça a bien été.»

Sa fille et son garçon seront les vedettes de cette première capsule éducative. L’enseignante va démontrer comment refaire les voix en baissant celles qui jouent à la télévision. L’atelier permet de travailler, entre autres, la prononciation, les techniques de jeu et l’intonation. «C’est le genre d’atelier que je pourrais refaire en classe avec mes grands du secondaire, explique-t-elle. Je pense qu’à la télé, ça va faire du bien aux parents. Ce sont de courtes activités qu’ils peuvent reproduire facilement à la maison.»

Le contenu de sa capsule a été approuvé par des conseillers pédagogiques. Véronique Plourde salue l’ouverture de Télé-Québec. Elle a eu carte blanche ce qui lui a permis d’offrir son authenticité avec humour et énergie.

Nul ne sait si le projet éducatif du diffuseur public demeurera longtemps. Ni si Véronique Plourde aura d’autres occasions d’avoir le Québec en entier comme salle de classe. Mais l’enseignante a déjà d’autres idées et est prête à s’amuser à nouveau avec les jeunes.

Un baume

Cette offre d’enseignement se veut un baume pour la professeure. En entrevue, elle est devenue émotive au moment de parler de la séparation avec ses élèves. Pour certains, elle pourrait les avoir côtoyés une dernière fois en salle de classe. «Ça me touche parce qu’il n’y avait plus d’art dramatique à l’ÉBSF quand j’y suis arrivée, explique-t-elle. Sylvain Leblanc [le directeur à l’époque], et l’équipe-école sont venus me chercher et les élèves ont embarqué à 100 m/h dans mes projets. On avait préparé plein de trucs ensemble. J’ai reçu plusieurs messages de mes élèves depuis le confinement. Les secondaires 5 ont hâte à leur bal; on ne sait pas quand il aura lieu et quelle forme il va avoir, mais c’est sûr que je vais être là. Ils ont marqué mon passage à la Baie.»