Cet assistant vocal avec écran est idéal pour la maison intelligente

La gamme d’assistants vocaux Echo Show d’Amazon offre de multiples fonctions pour la maison intelligente grâce à leur écran. Que ce soit de faire des appels vidéo, écouter de la musique, contrôler ses appareils domotiques, Alexa nous offre plusieurs fonctions pour nous faciliter la vie.

On voit de plus en plus d’assistants vocaux avec des écrans et la raison est simple. Ils sont drôlement plus pratiques qu’un simple petit assistant qui nous répond uniquement par la voix.

L’écran vient élargir les possibilités que peut nous offrir l’assistant vocal dans la maison alors qu’il peut devenir un assistant pour la cuisine, un terminal pour faire des appels vidéo ou encore vérifier qui est derrière la porte d’entrée. C’est sans oublier aussi toutes les autres fonctions qu’on retrouve sur un assistant vocal régulier.

Dans l’écosystème d’Amazon, ces assistants vocaux avec écran sont les Echo Show qu’on retrouve en trois modèles, Echo Show, Echo Show 5 et Echo Show 8.

Notez que le 16 mai, Best Buy offre une promo 2 pour 1 sur l’Echo Show 5.

L’assistant vocal Echo Show d’Amazon peut être fort pratique pour la maison intelligente.

Qu’est-ce qu’on peut demander à Alexa sur l’Echo Show ?

Forcément dans l’écosystème d’Amazon et de ses assistants vocaux Echo, tout passe par Alexa. En prononçant ce mot magique, on peut alors lui demander d’exécuter une tâche ou fonction précise. Et pas de soucis pour le français avec notre accent québécois, elle nous comprend!

Qu’est-ce qu’Alexa peut faire de particulier sur un assistant vocal Echo Show?

Montrer les prévisions météo

Présenter la circulation routière

Diffuser les nouvelles ou des vidéos

Jouer notre musique, podcast ou livre audio favoris

Contrôler nos appareils domotiques de maison intelligente

Faire des appels vidéo sur un autre Echo Show ou Skype

Agir comme interphone dans la maison

Afficher nos photos et agir comme cadre numérique

Les possibilités sont donc bien plus nombreuses que sur un assistant Echo sans écran. C’est sans compter que c’est parfois plus pratique de voir les informations que l’appareil nous mentionne. Mentionnons aussi que l’on peut masquer la caméra et éteindre le micro à l’aide d’un bouton sur le dessus de l’Echo Show.

On peut fermer la caméra et le micro du Echo Show à l’aide d’un bouton sur le dessus.

Quelles sont les différences entre l’Echo Show, Echo Show 5 et Echo Show 8 ?

On retrouve trois modèles d’assistant vocal Echo Show d’Amazon. Les principales différences résident dans la taille de l’écran, la qualité du haut-parleur et la qualité de la caméra frontale.

Tous les assistants vocaux Echo Show d’Amazon sont munis d’un écran tactile.

L’Echo Show 5 est le petit de la gamme avec un écran de 5,5 pouces, un haut-parleur de 4W et une caméra frontale de 1MP. C’est forcément le plus abordable à 99$.

Notez que le 16 mai, Best Buy offre une promo 2 pour 1 sur l’Echo Show 5.

L’Echo Show 8 est le modèle de milieu de gamme avec un écran de 8 pouces, un haut-parleur de 10W et une caméra frontale de 1MP. Celui-ci est vendu 169$.

L’Echo Show est le modèle haut de gamme avec un écran de 10,1 pouces, deux haut-parleurs stéréo Dolby et une caméra frontale de 5MP. Il est plus dispendieux à 299$.

Les assistant vocaux Echo Show d’Amazon sont disponibles en noir ou blanc.

Tous offrent les mêmes fonctions et ça devient littéralement une question de préférences sur la taille d’écran qu’on préfère avoir.

Dans la cuisine un plus gros modèle peut être intéressant pour suivre une recette de cuisine, alors que le plus petit peut être pratique exemple sur la table de chevet.

Mais bon encore là tout est une question de préférence!

Somme tout, ça s’avère un appareil bien plus pratique qu’un assistant vocal régulier.

Les possibilités sont plus nombreuses et leur coût n’est pas tant supérieur à un assistant régulier, alors que l’assistant vocal le moins dispendieux d’Amazon, l’Echo Dot, est vendu 79$.

En savoir plus et acheter en ligne l’Echo Show 5

En savoir plus et acheter en ligne l’Echo Show 8

En savoir plus et acheter en ligne l’Echo Show

Article publié sur francoischarron.com le 16 mai 2020