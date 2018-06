C’était jour de fête à Sainte-Catherine

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Le parc Fleur-de-Lys à Sainte-Catherine a accueilli l’événement Ma ville en fête, le 9 juin.

Diverses activités attendaient les enfants dans le cadre de ces festivités organisées par la Ville. Jeux gonflables, maquillage, bricolage et autres étaient à l’ordre du jour.

La fête était précédée par les défis jeunesse de la Course des 7 : une course à obstacles et une course animée pour les bouts de chou.