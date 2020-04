Cette app pour iPhone et iPad nous permet de naviguer avec nos yeux!

L’application mobile Hawkeye pour iPhone et iPad nous permet de naviguer sur le web sans utiliser nos doigts, mais bien avec nos yeux et notre visage!

Naviguer avec vos doigts sur votre téléphone ou tablette Apple vous semble dépassé? Vous avez les deux mains occupées, mais voulez continuer de défiler sur votre fil d’actualité Facebook?

Évidemment je pousse clairement la chose au ridicule. N’empêche qu’il est vraiment possible de naviguer sur son iPhone ou son iPad sans avoir même à utiliser nos mains.

À quoi bon vouloir se passer de nos doigts? D’une part, pour le plaisir de la chose. De l’autre, il peut s’agir d’une alternative intéressant pour les personnes qui sont atteintes d’une déficience motrice.

[YOUTUBE]PVFYthQhFlU[/YOUTUBE]

Cliquer en souriant ou en clignant des yeux

L’application iOS Hawkeye pour iPhone et iPad est une application gratuite qui nous permet de naviguer sur notre appareil en utilisant nos yeux et notre visage.

Comment est-ce possible? L’application utilise la caméra frontale de notre téléphone ou notre tablette pour suivre notre regard.

Plus précisément, celle-ci utilise la technologie TrueDepth d’Apple qui projette plus de 30 000 points dans notre visage et capture nos expressions à l’aide d’une caméra infrarouge.

L’inconvénient c’est que le TrueDepth n’est présent que sur les iPhone X, XR et XS en plus des iPad Pro. C’est donc dire que si l’on a un appareil plus âgé que ceux-ci, on ne pourra pas utiliser l’application Hawkeye.

L’application Hawkeye suit nos yeux pour nous permettre de naviguer sur notre iPhone ou iPad.

L’idée de naviguer avec ces yeux est bien belle, mais concrètement qu’est-ce qu’on peut faire avec ça et est-ce que ça fonctionne bien?

L’application Hawkeye nous permet notamment de naviguer sur des applications populaires telles que :

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

Google

Wikipedia

Amazon

Yahoo Sports

Weather Channel

Apple

À l’aide d’un sourire, en clignant des yeux ou en fixant un endroit précis, on peut ainsi actionner un clic et naviguer d’un onglet ou d’une page à une autre.

En théorie tout ça semble vraiment cool. Dans les faits, l’application n’est pas encore optimale et il faut admettre que malgré qu’on a beau recalibrer la saisie de notre regard, il reste que l’application a du mal à bien suivre fidèlement nos yeux.

De quoi provoquer quelques petites erreurs, comme une mention j’aime sur une publication Facebook qu’on n’avait pas l’intention d’aimer!

Nul doute que l’application sera améliorée au fil du temps, mais elle démontre clairement une innovation au niveau de la navigation sur nos appareils mobiles. Une technologie qui sera certainement convoitée par de nombreux fabricants de téléphones intelligents qui voudront peut-être l’intégrer à leur appareil.

