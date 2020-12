Cette application répond à la fameuse question: Dois-je répondre?

L’application mobile Dois-je répondre? ou en anglais Should I Answer pour téléphone intelligent Android ou iPhone nous permet de savoir si l’on devrait oui ou non répondre aux appels que l’on reçoit.

Non mais on en reçois-tu des appels de cochonneries parfois hein? Télémarketing, appels frauduleux de Microsoft, TELUS et autres dont j’ai souvent fait mention sur mon site.

Depuis tout ce temps, je répète qu’il est important d’être vigilant avec ces appels et qu’il est possible de s’inscrire à la liste nationale de numéros de télécommunication pour ne pas recevoir d’appels de télémarketing.

Tout ce que je disais n’était pas faux, seulement il existait une solution cachée sous notre nez, ou plutôt dans la bibliothèque d’applications de l’App Store d’Apple et du Play Store d’Android.

L’application Dois-je répondre? nous avertit si l’on doit répondre ou non à un appel.

Une communauté qui nous avertit des types d’appels que l’on reçoit

L’application Dois-je répondre? ou Should I Anwser comme son nom l’indique nous permet de savoir si oui ou non nous devrions répondre aux appels que l’on reçoit.

Une fois installée sur notre téléphone Android ou iPhone, l’application va littéralement nous avertir si le numéro qui nous appelle est sécuritaire ou non.

Voici un exemple de ce qui est affiché par Dois-je répondre? lorsqu’on reçoit un appel.

Comment est-ce possible? En fait, c’est la communauté qui utilise l’application qui permet à celle-ci de savoir si le numéro qui nous contacte est lié à une arnaque ou s’il est sécuritaire.

En effet, à même l’application nous pouvons donner une évaluation aux numéros de téléphone en les catégorisant comme étant positifs, neutres ou négatifs.

On peut ensuite indiquer aux utilisateurs s’il s’agit d’un numéro de télémarketing, s’il s’agit d’un numéro malveillant, une arnaque, un sondage, bref tous les types d’appels.

C’est à partir de ces évaluations que l’application va nous avertir au moment où l’on reçoit un appel et si celui-ci est sécuritaire ou non. On peut également effectuer une recherche d’un numéro pour connaître son évaluation.

L’application Dois-je répondre? se fie aux évaluations des utilisateurs pour déterminer les appels.

Une application qui trie les appels indésirables

En plus de nous avertir sur la nature d’un appel, l’application Dois-je répondre ou Should I Answer nous permet de trier automatiquement les appels.

À même les paramètres de l’application, on peut décider de bloquer automatiquement :

Les numéros évalués localement négativement

Les numéros évalués négativement par la communauté

Les numéros qui ne sont pas dans nos contacts

Les numéros cachés

Les numéros étrangers

Les SMS évalués négativement

On peut déterminer les types d’appels que l’on veut automatique bloquer.

Vous avez sûrement remarqué que depuis le début de ce texte je dis toujours l’application Dois-je répondre? ou Should I Answer. La raison est simple, c’est que sur iPhone elle n’est malheureusement pas disponible en français.

Bien que les deux applications soient similaires au niveau des fonctionnalités, l’autre différence, un peu agaçante et quelque peu incompréhensible, est qu’elle demande des frais pour les détenteurs d’iPhone, alors qu’elle est totalement gratuite sur Android.

En effet, il faut débourser 2,49$ par mois pour avoir accès à la protection complète sur iPhone. On va être honnête, c’est dommage surtout quand on voit que c’est totalement gratuit du côté d’Android.

N’empêche que ça demeure une très bonne application pour avoir l’esprit tranquille lorsqu’on reçoit un appel d’un numéro qu’on ne connait pas.

Notez également que l’on peut consulter leur site web pour faire une recherche sur un numéro de téléphone sur lequel nous avons des doutes. Cela s’avère pratique si l’on n’a pas de téléphone intelligent ou que l’on reçoit un appel sur notre ligne fixe à la maison ou au travail.

Télécharger l’application Dois-je répondre? sur Android

Télécharger l’application Should I Answer pour iOS