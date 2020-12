Cette application transforme vos reçus d’achats en cartes cadeaux

Receipt Hog est une application mobile qui appartient à l’entreprise d’études de marché InfoScout, qui s’occupe de faire des recherches marketing pour plusieurs entreprises. En échange de quelques informations sur nos habitudes d’achats, on peut recevoir des cartes cadeaux.

Qui n’a jamais rêvé de faire un peu d’argent en restant à la maison et en ne faisant presque aucun effort? C’est vrai que présenté comme ça, ça a le don d’être alléchant! Loin d’être miraculeuses, c’est en effet ce que certaines applications nous offrent.

En échange des informations sur nos habitudes d’achats contenues sur nos factures ainsi que par un court sondage, cette application nous propose d’accumuler des points pour obtenir diverses cartes cadeaux

Le principe est bien simple. Une fois l’application téléchargée dans le Google Play Store ou dans l’Apple Store, suffit de se créer un compte. C’est important de noter cependant qu’il faut fournir l’adresse de son domicile, mais Receipt Hog nous assure que cette information reste anonyme.

Une fois notre profil créé, on peut directement commencer à prendre des photos de nos reçus. C’est également possible de gagner des points supplémentaires, par exemple en remplissant un questionnaire qui pose des questions démographiques de base, comme l’âge, le sexe, le revenu, etc.

La dernière étape, mais non la moindre, c’est l’échange des points accumulés contre des récompenses. Cette étape est seulement possible lorsque l’on a atteint 1000 points, et on nous offre de les convertir en carte cadeau Amazon, Visa, Mastercard ou en argent PayPal.

Selon le reçu, on accumule des « coins » ou des « spins ».

Deux manières d’accumuler

Plusieurs types de reçus sont pris en compte par l’application Receipt Hog, qu’elle classe en deux catégories.

Il y a d’abord les factures qui valent des « coins », donc les achats de produits alimentaires, de santé ou de beauté. C’est ceux-ci qui nous permettent d’accumuler des points échangeables.

Le hic, c’est qu’il faut vraiment beaucoup dépenser au quotidien pour accumuler assez de points pour se rendre au minimum de 1000.

Les reçus équivalents à des montants entre 10 et 50$ valent 10 points, alors que tous les achats en haut de 100$ stagnent à 20.

Il y a également les factures qui procurent des « spins » et qui permettent de jouer à la machine à sous pour courir la chance de gagner des prix comme des points supplémentaires ou même le remboursement de nos emplettes.

On compte ici les reçus qui proviennent de magasins de vêtements, d’électronique ou simplement tous les autres magasins non admissibles aux « coins ».

Receipt Hog nous impose également une limite de 20 téléversements de reçu dans chaque catégorie par semaine, donc même si on le voulait, on ne pourrait pas atteindre le minimum de points requis pour en faire l’échange dans les premiers jours d’utilisation.

Le principe est simple, échanger ses reçus contre des points, et éventuellement des récompenses.

La cohérence du modèle d’affaires

Évidemment, puisqu’on sait que rien n’est jamais gratuit, c’est légitime de se demander comment l’application Receipt Hog peut se permettre de nous « donner » des cartes cadeaux simplement en échange de nos reçus de caisse.

En fait, le principe est loin d’être sorcier : les entreprises affiliées paient Receipt Hog pour le référencement et les informations sur nos habitudes d’achats qu’il leur procure, ce qui leur permet de nous donner un petit pourcentage des frais qu’il se fait acquitter.

Évidemment, il faut être conscient que toutes les informations que l’on accepte de partager avec Receipt Hog seront éventuellement repartagées à d’autres compagnies dans le but de faire de la publicité ciblée.

