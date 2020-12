Cette batterie portative agit aussi comme support à téléphone intelligent

L’entreprise de périphériques Belkin propose une solution 2 en 1 pour recharger notre iPhone ou notre téléphone intelligent Android, le BOOST↑CHARGE. Non seulement on peut utiliser la pile rechargeable n’importe où, mais aussi la déposer sur un socle et la convertir en support à téléphone.

Plusieurs options de recharge pour téléphones intelligents inondent le marché. Que ce soit des supports, des plaques de recharge ou bien des piles portatives.

Chaque compagnies tentent de se démarquer du lot, bien qu’au final les produits se ressemblent pas mal tous d’une marque à une autre.

Belkin quant à eux ont décidé de proposer une option de recharge 2 en 1 qui agit non seulement comme support à recharge sans fil, mais aussi comme batterie portative.

Le BOOST↑CHARGE de Belkin agit comme support et batterie portative pour téléphone.

Recharger son téléphone au bureau ou sur le go

L’idée du BOOST↑CHARGE de Belkin est simple. On a une batterie portative que l’on peut trimballer n’importe où avec nous. On peut ensuite la déposer sur son socle pour la recharger, mais aussi la convertir en support à téléphone intelligent.

Ce type de support peut être particulièrement pratique au travail. Non seulement ça recharge notre téléphone, mais aussi nous permet de rapidement voir nos notifications ou appels.

Même chose à la maison, alors que l’on peut disposer notre téléphone à l’horizontal pour écouter nos divertissements.

Le BOOST↑CHARGE permet autant de charger notre téléphone à la vertical qu’à l’horizontal.

La batterie portative en elle-même a une capacité de 10 000 mAh, ce qui équivaut grosso modo à 2 recharge et demie de notre téléphone, tout dépendant du modèle bien sûr.

On peut charger notre téléphone via la surface de recharge sans fil ou en utilisant un câble de recharge à l’aide des ports USB-A et USB-C.

Le hic cependant de cette batterie portative est qu’elle est particulièrement lourde et volumineuse. À un peu moins d’une demie livre, ça fait lourd dans son sac ou sa sacoche.

Le BOOST↑CHARGE est vendu 110$ sur la boutique en ligne d’Apple, ce qui s’avère quand même dispendieux. Par contre, acheter une batterie portative et un support séparément peut revenir sensiblement au même, bien qu’il y a moyen de trouver moins cher.

À noter que ce n’est pas parce que c’est vendu par Apple que c’est uniquement compatible pour les iPhone. Un téléphone Android avec la compatibilité de la recharge sans fil Qi pourra être rechargé par cette batterie.

En savoir plus et acheter en ligne le BOOST↑CHARGE de Belkin

