Cette chorégraphie de pelles mécaniques est digne d’un spectacle de nage synchronisée!

Parlez-moi d’une campagne publicitaire réussie qui frappe en plein dans le mile!

L’entreprise d’excavation Bertrand Ostiguy Inc. travaille évidemment avec de la machinerie lourde, mais c’est loin de vouloir dire que ses employés ne sont pas délicats au boulot.

Au contraire, selon eux, la coordination est un élément clé pour exceller dans notre domaine. Et quelle meilleure manière de le montrer qu’en orchestrant une chorégraphie d’excavatrices digne de nageurs synchronisés?

De la musique classique, des angles de caméras surprenants et surtout, la plus grande synchronicité, voire délicatesse des machines en marche rend le tout absolument époustouflant, et même un brin émouvant!

Décidément, ils n’auront pas besoin de trop se vanter pour se faire engager, la vidéo parle amplement d’elle-même!