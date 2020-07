Cette superbe table tournante rétro numérise nos vinyles sur clé USB

Vous avez une collection de vinyles et 33 tours et souhaiteriez les numériser? Ou encore, votre vieille table tournante a rendu l’âme? La compagnie ION offre une belle table tournante aux allures rétro qui nous permet de jouer, mais surtout numériser notre bonne vieille musique.

On a beau écouter notre musique en version digitale depuis quelques années avec l’arrivé des iTunes, Spotify et compagnie, mais n’importe quels audiophiles s’entendront pour dire que rien ne va battre la qualité sonore d’un 33 tours.

Seulement avec le temps notre table tournante est peut-être rendu désuette. Ou encore, on aimerait pouvoir malgré tout avoir une version digitale de nos 33 tours pour mettre sur notre ordinateur, téléphone ou tablette.

Eh bien, la table tournante LP d’ION va s’avérer intéressante non seulement pour son look, mais aussi pour ses fonctionnalité et surtout son prix sommes tout raisonnable.

Écoutez et numérisez tous vos vinyles avec la table tournante d’ION.

Une table tournante 4 en 1

Difficile de ne pas le remarquer, mais la table tournante adopte un style unique qui plaiera aux amateurs de voiture, alors qu’ION s’est associé avec Ford pour offrir un modèle de table tournante aux allures de Mustang. Néanmoins, pour ceux qui sont plutôt du type classique, il existe également des modèles de table tournante plus conventionnels.

Muni de haut-parleurs, la table tournante va pouvoir lire et faire jouer notre musique favorite. On peut évidemment y brancher les haut-parleurs de notre système de son si on le désire via la prise 3.5mm ou le prise Jack en bon français.

La table tournante ION IP de son nom peut autant faire jouer nos 33 tours que nos 45 tours ou encore nos 78 tours. Bref, tous nos vinyles peuvent être joués sur la table.

Elle est également muni d’une antenne FM/AM pour les amateurs de radio qui souhaite écouter leurs émissions favorites.

Là où ça devient particulièrement intéressant évidemment c’est sa fonction de numérisation. Grâce à sa prise USB, on peut y brancher notre disque dur externe ou notre clé USB et ainsi obtenir un fichier numérique de notre musique. On peut ensuite transférer le contenu sur notre ordinateur, puis sur notre téléphone intelligent ou tablette.

Numérisez vos vinyles sur clés USb et transférer votre musique sur ordinateur, puis autres appareils.

Enfin, c’est au niveau du prix que le tout devient encore plus intéressant. Si l’on opte pour la table tournante ION LP de style Mustang, on devra débourser 180$. Pour un modèle plus classique de la table tournante ION LP, on parle de 140$.

Quand même pas mal pour tout ce que nous permet de faire l’appareil, alors qu’on n’a pas besoin d’un adapteur ou logiciel pour numériser notre musique.

Clairement une belle table tournante pour les nostalgiques de la musique qui souhaitent amener leurs vinyles avec eux sur n’importe quel de leur appareil numérique ou qui souhaite replonger dans leurs mélodies favorites.

Acheter une table tournante ION LP Mustang sur Amazon.ca

Acheter une table tournante ION LP classique sur Amazon.ca

Acheter une table tournante ION LP classique sur Amazon.fr

Article publié sur francoischarron.com le 15 juillet 2020