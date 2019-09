Cette vieille Audi familiale à vendre a tout pour plaire

Article par Germain Goyer

Une Audi. De taille compacte. Familiale. À moteur turbocompressé à cinq cylindres en ligne. quattro. À boîte manuelle à six rapports. Assemblée par Porsche.

C’est ça, une Audi RS 2 Avant 1994. Et l’une des 2 900 unités produites entre 1994 et 1995 est actuellement en vente sur le site Bring A Trailer.

Sa peinture argentée Polar s’agence avec goût à son intérieur noir et gris.

Ce modèle a été importé au Colorado en mai 2019. Notons que le constructeur aux quatre anneaux ne l’a jamais commercialisé en Amérique du Nord.

Dans l’annonce, on apprend qu’elle a d’abord été vendue en Italie avant de séjourner en Belgique. On y lit aussi que ce moteur de 2,2 L déploie une puissance de 311 chevaux et un couple de 302 livres-pied.

Non seulement ce modèle d’exception était assemblé par Porsche à l’usine de Rössle-Bau, mais il compte également sur des suspensions et des freins fournis par le constructeur de Stuttgart. Quant aux jantes, il s’agit des mêmes que celles installées sur les Porsche 968 Clubsport.

Son odomètre n’affiche que 89 000 kilomètres.

À cinq jours de la fin de l’enchère, la mise la plus substantielle s’élève à 50 000 $ US, soit près de 66 500 $ CAN.

Quant aux nombreuses photos, elles parlent d’elles-mêmes.