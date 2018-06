Des chaleurs accablantes prévues dans le Sud-Ouest

Crédit photo : Journal Saint-François - Archives Pierre Langevin

Selon MétéoMédia, une des pires canicules de la dernière décennie est attendue dans la région.

À partir de vendredi et pour les jours suivants, les températures chaudes seront propulsées par le facteur humidex. On prévoit des températures maximales de 30 à 35 °C et un indice d’humidex dépassant possiblement 40. Les températures minimales durant la nuit demeureront près de 20 °C au cours et n’apporteront que peu ou pas de répit de la chaleur.

Juste pour le 1er juillet, les prévisions sont de 36 °C (sans facteur humidex); le record enregistré est de 34,1 °C en 2014 (toujours sans facteur humidex).

Du 5 au 9 juillet 2010, une vague de chaleur extrême avait provoqué 11 décès à Montréal; il s’agit toujours de l’épisode de canicule le plus ravageur de l’histoire du Québec.

Outre des difficultés respiratoires ou des faiblesses, la chaleur accablante peut provoquer la sècheresse et même des incendies. On recommande donc à la population d’être vigilant à tous signes inhabituels et observer quelques règles de sécurité (voir tableau plus bas).

Conseils de sécurité d’Urgence Québec en cas de chaleurs accablantes



Portez des vêtements légers

Abritez-vous sous un parasol, à l’extérieur, ou portez un chapeau à large rebord et bien aéré

Utilisez un écran solaire pour vous protéger des rayons ultraviolets

Réduisez vos efforts physiques, particulièrement au milieu de la journée, quand il fait le plus chaud

Buvez beaucoup d’eau (six à huit verres d’eau par jour pour un adulte)

Évitez de consommer des boissons alcoolisées

Passez au moins deux heures par jour dans un endroit climatisé ou frais (bibliothèques, centres commerciaux, etc.)

Prenez au moins une douche ou un bain frais par jour ou rafraîchissez votre peau plusieurs fois par jour avec une serviette mouillée

Fermez les rideaux et les stores pour maintenir la fraîcheur dans votre maison

Ouvrez toutes les fenêtres le soir venu, s’il fait plus frais à l’extérieur

Servez-vous de la climatisation pour faire baisser la température plus rapidement dans votre demeure