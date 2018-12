Champagnes et mousseaux pour les Fêtes

Crédit photo : Gracieuseté

Aux Fêtes, les bulles sont souvent à l’honneur. Je vous propose deux mousseux et un champagne d’excellente qualité! Santé!

Serge Leduc

info@leducduvin.com/www.leducduvin.com

Crémant de pommes du Minot (245316)

Ce crémant de pomme de la cidrerie du Minot à Hemmingford offre une mousse généreuse et un petit côté sucré des plus agréables.

De plus, comme il contient seulement 2,5% d’alcool, il est idéal lors des brunchs des Fêtes. Au prix de 11,95$, c’est difficile à battre.

Ackerman Crémant de la Loire brut (13188891)

Ce crémant de la Loire en France est élaboré majoritairement avec le cépage chenin blanc. En bouche, son acidité fraîche se combine aux bulles fines qui éclatent sur la langue. Très agréable en apéro et avec des bouchées aux fruits de mer. Prix 20,70$

Champagne Mumm, Cordon Rouge brut (308056)

Provenant d’une maison fondée en 1827, le champagne au ruban rouge est présent depuis des lustres sur les tablettes de la SAQ. La 2<@V>e<@$p> fermentation en bouteille permettant l’apparition des bulles s’étire sur 18 mois. Ceci offre une belle mousse persistante et un bel équilibre en bouche. Ce champagne agrémente les moments festifs et accompagne les canapés de poissons et fruits de mer. Prix 59,75$