Chantier sur l’autoroute 15 à Candiac jusqu’en novembre

Douze phases de travaux sont prévues par le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour réasphalter une partie de l’autoroute 15 à Candiac, à compter du 3 août, et ce, jusqu’en novembre inclusivement.

Le chantier sera opérationnel de nuit, dans les deux directions, entre le boul. Montcalm à Candiac et l’avenue Papineau à La Prairie.

«De façon générale, une voie de circulation sera fermée dans l’une ou l’autre des directions, sur un court tronçon situé, selon l’avancement des travaux, entre le boulevard Montcalm à Candiac et la rue du Quai à La Prairie», informe le MTQ.

De plus, les bretelles d’entrées et de sorties du boulevard Montcalm ainsi que des rues Salaberry, Saint-Henri et du Quai seront fermées à tour de rôle selon l’avancement des travaux.

«Les fermetures n’auront pas lieu simultanément et seront en vigueur selon l’horaire présenté seulement», précise le MTQ.

Des travaux sont aussi à prévoir dans le secteur du boul. Taschereau à Candiac, mais celui-ci demeurera accessible, notamment pour laisser le passage aux autobus qui doivent se rendre au terminus Montcalm à Candiac.

Horaire des travaux et entraves à prévoir

-Les dimanches, lundis, mardis et mercredis, de 20h au lendemain à 5h;

-Les jeudis, de 20h30 au lendemain à 5h;

-Les vendredis et samedis, de 20h30 au lendemain à 9h.