Remorquage Charette change de propriétaire

Charette Service d’Auto, Remorquage Charette et Charette Logistique passent aux mains du Groupe Lanerco. Ce dernier en a fait l’annonce le 17 août.

La transaction comprend également la bâtisse située au 7600 rue Payer, dans l’arr. de Saint-Hubert, avec sa fourrière et son centre d’expertise pour corps policiers.

Charette, qui œuvre dans le transport spécialisé depuis 1981, offre des services de remorquage léger et lourd ainsi que du transport spécialisé, de machinerie, de conteneurs et d’automobiles sur la Rive-Sud. L’entreprise dessert une portion des autoroutes 10 et 30 ainsi que de la route 132.

Le Groupe Lanerco est la propriété d’Eric Lamarche et de Marc Neiderer. M. Lamarche cumule 15 ans d’expérience dans le domaine du transport et dans le domaine immobilier, tandis que M. Neiderer, anciennement de Remorques et Location Rp, compte plus de 10 ans d’expérience dans le domaine du transport et de la gestion de dépannage routier.

«Notre groupe est maintenant bien positionné sur la Rive-Sud de Montréal, affirme le nouveau propriétaire de Charette Service d’Auto, Eric Lamarche. Grâce à notre offre de services élargie, nous pouvons désormais offrir une gamme complète à nos clients. Nous sommes en forte croissance et cette acquisition nous permet de rehausser notre présence dans la région.»

Le Groupe Lanerco, dont les locaux sont situés à Saint-Hubert, possède également l’entreprise de transport d’acier Transport CDRL, la compagnie spécialisée en réparation de remorques Réparation RP ainsi que le Centre de Limo CPS, qui offre du transport aux gens d’affaires. Le Groupe offre aussi l’entreposage spécialisé, le soutien logistique aux services policiers et la location d’équipement pour des opérations des corps policiers.