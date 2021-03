Charte des régions : la tournée de consultations virtuelles s’arrête en Montérégie

La tournée de consultations virtuelles de la Charte des régions menée par la cheffe du Parti libéral du Québec Dominique Anglade s’arrêtera en Montérégie, le 2 mars. Les citoyens seront entre autres invités à parler des difficultés rencontrées dans leur région ainsi qu’à proposer des solutions pour améliorer la vie chez eux.

Le projet vise à bâtir une Charte des régions «à l’image des Québécois et basée sur chacune des particularités de notre vaste territoire», fait savoir le Parti libéral via communiqué.

La rencontre en Montérégie aura lieu de 18h30 à 20h. Il est possible de s’inscrire en ligne, sur le site Web de la Charte.

«Avec ces consultations régionales virtuelles, nous voulons penser ensemble au Québec que nous voulons, développer de manière durable et inclusive dans chacune de nos régions et nous redonner le droit de rêver», soutient Mme Anglade.

Tous les sujets y passeront; de l’éducation à la santé, de la mobilité à la fiscalité, de l’environnement à l’économie inclusive et durable.

«Ces consultations nous permettront de bâtir une Charte des régions forte, à notre image et qui répondra aux enjeux de tous les Québécois, poursuit-elle. C’est pourquoi nous avons besoin de vous, de vos idées et de votre vision. Je suis convaincue qu’avec la Charte, la Montérégie sera capable d’atteindre son plein potentiel et que collectivement, nous irons plus loin.»

Rappelons que Mme Anglade parlait déjà de ce projet lors de la course à la chefferie du Parti.