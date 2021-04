Chasse aux carottes et œufs décorés pour Pâques à Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant tient deux activités pour souligner la fête de Pâques, jusqu’au lundi 5 avril.

Combien de carottes ont été cachées au Pavillon de la biodiversité, au parc Héritage-Roussillon et au parc des Jardins? Petits et grands peuvent les compter sur place, puis envoyer leur réponse par courriel à l’adresse communication@saint-constant.ca. Il faut préciser le nombre et l’endroit visité. Un tirage sera réalisé parmi les réponses reçues pour chaque emplacement et une surprise chocolatée sera remises aux trois gagnants.

De plus, les participants sont invités à garnir les arbres de Pâques situés aux trois parcs mentionnés ci-dessus en accrochant des œufs décorés aux branches.

Ces activités sont organisées dans le cadre du Défi TOUGO pour bouger en avril, fait savoir la Municipalité.

Musée d’archéologie

Une chasse aux cocos de Pâques se tient également au Musée d’archéologie de Roussillon le samedi 3 avril et le lundi 5 avril. Il faut réserver son billet sur le site Web du musée pour y participer.