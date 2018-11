Châteauguay attend les résultats d’une étude pour maintenir ou non la fluoration de l’eau

Crédit photo : Pixabay

La Ville de Châteauguay attend les conclusions d’une étude de la Direction de la Santé publique sur la fluoration de l’eau potable avant de déterminer si elle poursuivra ou cessera cette pratique controversée.

Les résultats sont attendus en mars 2019. L’ajout de fluor à l’eau se fait depuis environ 60 ans dans la municipalité, qui figure parmi les quelques villes du Québec qui continuent à suivre les recommandations de la Santé publique, de Santé Canada et l’Ordre des dentistes du Québec. Ceux-ci considèrent que l’ajout de fluor à l’eau potable est une mesure efficace pour réduire la carie dentaire, notamment chez les enfants. Or tous ne sont pas du même avis. Un regroupement de citoyens demande depuis plusieurs années à la Ville de cesser cette pratique, qu’il considère comme nocive pour la santé.

«Le ministère de la Santé a déjà commencé l’étude dans laquelle la Ville de Châteauguay est impliquée. Ça nous sert à rien de prendre une décision sans avoir les deux côtés de la médaille, a fait savoir le maire Pierre-Paul Routhier lors de l’assemblée publique du 19 novembre. Si l’étude conclut que les enfants de Châteauguay ont la même incidence de caries dentaires que les enfants d’ailleurs, la décision sera assez facile à prendre. Mais si ce n’est pas le cas, et bien on va pouvoir réévaluer vers où on veut aller avec ça» a-t-il poursuivi.

La Prairie

La Ville de La Prairie qui procédait à la fluoration de son eau depuis 1972 a abandonné cette pratique lors d’une résolution adoptée en décembre 2014. (D.P.)