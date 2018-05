Châteauguay n’interdira pas les sacs de plastique «mince» comme d’autres villes

Crédit photo : (Le Soleil - Châteauguay)

La Ville de Châteauguay n’a pas l’intention d’interdire les sacs de plastique mince à «usage unique», comme le feront les 10 autres villes de la MRC de Roussillon dès janvier 2019.

La Ville explique sa position en citant une étude réalisée en décembre 2017 par le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG), commandée par Recyc-Québec.

«Cette étude conclut que leur bannissement (des sacs de plastique minces à usage unique) ne permet pas d’entraîner tous les gains écologiques souhaités, résume Marie-Claude Tremblay, directrice des communications à la Ville de Châteauguay. L’étude relève notamment que le sac de plastique conventionnel comporte aussi certains avantages sur les aspects environnementaux et économiques, poursuit-elle. Il serait celui qui a le moins d’impact environnemental dans la catégorie des sacs jetables, tandis que les sacs de plastique plus épais et les sacs en papier, toujours autorisés, seraient globalement plus polluants.»

À la lumière de cette étude, Châteauguay estime donc qu’il est plus approprié de «sensibiliser la population à réutiliser les sacs de plastique et autres sacs recyclables», afin de prioriser «une réduction à la source». La Ville ne précise toutefois pas, pour l’instant, quels moyens seront mis en œuvre pour le faire.

Sacs minces bientôt interdits ailleurs

Toutes les autres villes de la MRC de Roussillon (10 sur 11), ont annoncé qu’elles emboiteraient le pas au mouvement amorcé notamment par Montréal, Brossard et Longueuil pour interdire auprès des commerçants l’usage de sacs de plastique mince à «usage unique». Parmi ces villes, Mercier, Léry et Saint-Isidore, entre autres, se sont engagées à adopter un règlement municipal qui interdira la distribution de ce type de sacs dès janvier 2019.

Pour faire appliquer le règlement, la MRC prévoit déployer une «équipe verte» qui sillonnera les différents commerces avec un instrument qui permettra de mesurer l’épaisseur des sacs. Ce puisque l’interdit vise principalement les sacs de plastique ayant une épaisseur inférieure à 50 microns. «Le commençant peut aussi connaître l’épaisseur des sacs qu’il a en sa possession lorsqu’il passe sa commande auprès de son distributeur», précise Mélanie Cloutier, coordonnatrice aux communications à la MRC de Roussillon.

Notons que les villes de Beauharnois et de Sainte-Martine ont déjà banni ces types de sacs sur leur territoire.

Volte-face

En février 2016, la Ville de Châteauguay, alors dirigée par l’ancienne mairesse Nathalie Simon, avait adopté une résolution qui confirmait son intention d’adhérer au mouvement amorcé par la CMM et la MRC de Roussillon. La Ville envisageait d’ailleurs d’interdire l’utilisation des sacs de plastique à usage unique dès avril 2018 sur son territoire.

Qu’est-ce qu’un sac à «usage unique» ou «conventionnel» ?

Dans le règlement qui pourrait être adopté par dix des onze villes de la MRC de Roussillon, le sac de plastique à «usage unique» ou «conventionnel» est définit comme un sac de plastique ayant une épaisseur «inférieure à 50 microns», précise la MRC. Ainsi, tous les sacs qui ont une épaisseur supérieure à cette mesure de référence continueront d’être acceptés. Les commerces de la Ville de Montréal, entre autres exemples, utilisent maintenant ce type de sacs plus robuste qui sont considérés, dans le jargon de la MRC, comme des sacs «réutilisables». «Le terme réutilisable comprenant ces caractéristiques : réutilisable, recyclé, recyclable, lavable, mono matière et fabriqué localement)», énumère l’organisme.

Sacs qui seront interdits par 10 villes de la MRC de Roussillon:

Sacs composés de plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns

Sacs d’emplettes oxodégradables, oxofragmentables, biodégradables ou compostables (peu importe l’épaisseur)

