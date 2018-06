Les chats et chiens ne sont plus seulement abandonnés l’été

Crédit photo : Pixabay

Les animaux de compagnie, particulièrement les chats et les chiens, sont-ils devenus des objets de consommation jetables? C’est la question que se pose la propriétaire de SOS Minou & Pitou, à Candiac, Sylvie Jean.

Questionnée à savoir si elle recueille davantage de compagnons à quatre pattes abandonnés à l’approche de la période des déménagements, Mme Jean répond que c’est maintenant à l’année que les gens se départissent de leurs amis poilus.

«C’est aberrant! Il y a un manque de responsabilité. Toutes les raisons sont bonnes pour abandonner l’animal», s’insurge-t-elle.

«Notre rôle est de rester le dernier recours pour l’animal. C’est la responsabilité des propriétaires de trouver une nouvelle famille pour leur animal.» – Pierre Bourbonnais, directeur général de la SPCA Roussillon

Elle impute ce constat au phénomène de surconsommation qui touche les gens de tout âge.

«On se débarrasse de tout pour un oui ou pour un non. Par exemple, lors de la Semaine de relâche, les gens, au lieu de confier leur animal en pension, décident de le donner», déplore-t-elle.

Mme Jean dénonce aussi le fait que des personnes âgées en perte d’autonomie, mais qui sont capables de prendre soin de leur animal, soient obligées de le donner lorsqu’ils aménagent en centre d’hébergement.

SPCA Roussillon

Pierre Bourbonnais, directeur général de la SPCA Roussillon à Delson, indique qu’il n’y a pas de hausse significative d’animaux recueillis le 1er juillet. L’augmentation s’étend plutôt sur une période de six mois.

«Environ 80% des animaux que nous recevons le sont entre juin et novembre», affirme-t-il.

Tout comme Mme Jean, M. Bourdonnais regrette que les propriétaires d’animaux de compagnie ne prennent pas plus au sérieux leur engagement envers leurs compagnons félins et canins.

«Il ne s’agit pas de faire un effort virtuel en mettant la photo de son animal sur Facebook et la retirer une heure après en disant que personne n’a voulu l’adopter. Ce n’est pas suffisant comme effort», souligne le principal intéressé.

S’il rappelle qu’il y a des lois concernant la maltraitance et l’abandon d’animaux, il juge que celles-ci ne sont pas suffisamment appliquées.

«Abandonner un animal n’est pas considéré comme un gros crime», affirme-t-il.

SOS Minou & Pitou et la SPCA Roussillon proposent en adoption les animaux qu’ils recueillent.

La situation en chiffres

La SPCA Roussillon, qui dessert plus d’une vingtaine de municipalités, a recueilli en 2017 environ 500 chiens et 2 200 chats. De son côté, SOS Minou & Pitou a pu confier en adoption 700 chats et 23 chiens pour la même année. Avec son programme de stérilisation, l’organisme traite 3000 animaux annuellement.