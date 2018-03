La chèvre gourmande: Une table champêtre à Saint-Philippe

Crédit photo : Le Reflet - Joëlle Bergeron

Pour faire connaître les produits de la chèvre, Manon-Josée D’Auteuil est en voie d’ouvrir une table champêtre à sa ferme agrotouristique du rang Saint-André à Saint-Philippe.

«Les gens, même s’ils souhaitent m’acheter des produits (gigot, jarret, saucisse, etc.), ne savent souvent pas comment les apprêter parce que la chèvre est une viande maigre difficile à cuisiner. En les goûtant ici, je me dis qu’ils seront plus enclins à l’essayer à la maison.»

L’agricultrice élève ses chèvres sans hormones et sans antibiotiques.

Au moment de l’entrevue, la conseillère municipale du district no 1 était à l’étape de la conception du menu, qu’elle souhaite décliner en quatre ou cinq services. Elle attendait également le feu vert pour son permis d’alcool parce qu’elle veut que les gens puissent apporter leur vin.

«Je veux recevoir des gens à la recherche d’une expérience et qui vont vouloir manger dans une ambiance chaleureuse et familiale.» -Manon-Josée D’Auteuil, propriétaire de La chèvre gourmande

«Les gens pensent qu’ils ont besoin d’aller dans les Laurentides ou en Estrie pour manger à une table champêtre, alors qu’il y en a dans la région», indique la fermière qui a construit une grande table en bois pouvant accueillir une quinzaine de convives.

Elle travaille d’ailleurs avec la MRC de Roussillon dans le but d’implanter un circuit local agroalimentaire qui ne serait pas que touristique.

«C’est bien les touristes, mais on veut créer des habitudes chez les gens d’ici pour qu’ils reviennent», dit la femme d’affaires.