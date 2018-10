Chevrolet annonce les prix du Silverado 1500 2019

Article par Michel Deslauriers

On a maintenant une idée des prix du Chevrolet Silverado 1500 2019, qui vient de profiter d’une refonte quasi totale et qui sera en vente sous peu.

Le Silverado 1500 Work Truck 2RM à cabine double affiche un PDSF de 35 000 $ avant les frais de transport et de préparation de 1 795 $. Viennent ensuite les Custom (37 700 $), LT (40 900 $), RST (44 200 $) et le LTZ (50 900 $), alors que la facture s’élève de 1 700 $ à 3 800 $ pour passer à une cabine multiplace et une caisse courte. Le Silverado High Country, disponible uniquement avec une cabine multiplace, affiche un tarif de 65 800 $.

Le prix des versions à cabine simple n’a pas encore été révélé, alors un PDSF de base encore plus abordable serait bientôt annoncé. Quant aux variantes de la camionnette à quatre roues motrices, qui devraient s’avérer beaucoup plus populaires que celles à propulsion au Canada, on a quand même confirmé les tarifs des versions Custom Trail Boss (43 000 $) et LT Trail Boss (52 800 $), livrables uniquement en 4×4, et du LT à cabine multiplace et caisse courte (46 405 $). D’ailleurs, ce dernier serait 1 000 $ moins cher que son équivalent de l’année-modèle 2018.

À titre indicatif, le Silverado 1500 2018 est offert à partir de 31 145 $ en configuration à cabine simple 2RM, et 35 295 $ en configuration à cabine double. Ça, c’est avant les rabais de liquidation actuellement disponibles, pouvant s’élever 14 930 $ selon la déclinaison choisie.

Plus tôt cette année, Chevrolet a publié des capacités de remorquage et de charge utile des cinq motorisations qui seront disponibles dans le Silverado 1500 2019. Un six cylindres turbodiesel s’ajoutera éventuellement à la gamme. Voici un rappel de ces détails techniques.

V6 de 4,3 litres avec boîte automatique à six rapports

Puissance : 305 chevaux

Couple : 285 livres-pied

Capacité de remorquage maximale : 3 628 kg (8 000 lb)

Charge utile maximale : 1 134 kg (2 500 lb)

V8 de 5,3 litres avec boîte automatique à six rapports

Puissance : 355 chevaux

Couple : 383 livres-pied

Capacité de remorquage maximale : 4 990 kg (11 000 lb)

Charge utile maximale : 1 102 kg (2 430 lb)

Quatre cylindres turbo de 2,7 litres avec boîte automatique à huit rapports

Puissance : 310 chevaux

Couple : 348 livres-pied

Capacité de remorquage maximale : 3 266 kg (7 200 lb)

Charge utile maximale : 1 034 kg (2 280 lb)

V8 de 5,3 litres avec boîte automatique à huit rapports

Puissance : 355 chevaux

Couple : 383 livres-pied

Capacité de remorquage maximale : 5 262 kg (11 600 lb)

Charge utile maximale : 993 kg (2 190 lb)

Consommation ville/route : 14,1 / 10,2 L/100 km

V8 de 6,2 litres avec boîte automatique à 10 rapports

Puissance : 420 chevaux

Couple : 460 livres-pied

Capacité de remorquage maximale : 5 534 kg (12 200 lb)

Charge utile : 953 kg (2 100 lb)

Consommation ville/route : 15,0 / 12,0 L/100 km