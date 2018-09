Article par Michel Deslauriers

Pour les amateurs de conduite hors route extrême, il existe peu de choix sur le marché en ce moment. On peut se procurer un Jeep Wrangler, un Toyota 4Runner ou un Ford F-150 Raptor, mais chez General Motors, on propose le Chevrolet Colorado ZR2, une camionnette tout en muscles et en robustesse.

Comme si cette version du Colorado n’était pas assez douée pour s’aventurer dans les sentiers et sur les dunes, Chevrolet vient d’annoncer l’arrivée du Colorado ZR2 Bison, concocté avec la collaboration d’American Expedition Vehicles.

Au ZR2 « ordinaire », AEV ajoute cinq plaques de protection de sous-carrosserie créées à partir d’acier de bore. Ces plaques protègent le carter d’huile, le réservoir de carburant, le boîtier de transfert ainsi que les différentiels avant et arrière. On a également installé des parechocs avant et arrière en acier, tout comme une grille de calandre arborant l’inscription CHEVROLET en lettres majuscules, distinguant le Bison du ZR2 conventionnel. De plus, on peut ajouter un treuil au parechoc avant, qui intègre déjà des antibrouillards.

On complète l’édition Bison avec des jantes de 17 pouces exclusives, entourées de pneus Goodyear Wrangler Duratrac de 31 pouces, des élargisseurs d’ailes plus prononcés, des collants décoratifs sur les flancs de caisse, un écusson sur le hayon ainsi que des logos AEV sur les tapis protecteurs et les appuie-têtes. En option, on peut équiper le ZR2 Bison – ou toute version du Colorado, en fait – d’un snorkel pour mieux filtrer l’air lors des escapades dans l’eau ou la poussière.

À l’instar du Colorado ZR2, le Bison peut être muni d’un V6 de 3,6 litres produisant 308 chevaux, ou bien d’un quatre cylindres turbodiesel de 2,8 litres, bon pour 181 chevaux et un couple de 369 livres-pied.

Le prix du Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2019 n’a pas encore été annoncé pour le marché canadien, mais cette camionnette costaude devrait être en vente au début de 2019, profitant du même coup de la garantie complète du constructeur.