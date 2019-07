Chevrolet Corvette 2020 : cinq choses à savoir

Article par Germain Goyer

Le 18 juillet, Chevrolet a dévoilé la huitième génération de la Corvette. Celle qui était attendue depuis des mois s’est finalement montrée en première mondiale dans un hangar de Santa Ana, en Californie.

Voici cinq choses à savoir absolument à son sujet.

On déplace le moteur

Depuis 1953, le moteur de la Corvette logeait à l’avant. Pour 2020, Chevrolet a procédé à un changement majeur en le déplacement en position centrale arrière. On conserve toutefois le moteur V8 de 6,2 L dont la puissance s’élève à 495 chevaux. Certaines rumeurs continuent de laisser croire qu’un V8 de 5,5 L accompagné de la turbocompression ou de l’hybridation pourrait éventuellement voir le jour.

Au revoir, boîte manuelle

Si la Corvette de septième génération pouvait être dotée d’une trnsmission manuelle à sept rapports, on ne peut en dire autant pour le nouveau modèle. En effet, seule une boîte séquentielle à double embrayage à huit rapports sera disponible pour la Corvette 2020.

Chez General Motors, on explique qu’il aurait été complexe d’adapter une transmission manuelle sur cette nouvelle configuration de la Corvette. Il est à noter que 20% des Corvette vendues étaient munies d’une boîte manuelle.

La décapotable?

La version décapotable de la Corvette de huitième génération continue de se faire attendre. Normalement, on devra patienter jusqu’en 2021 pour sa sortie. Soulignons toutefois que le panneau de toit targa sera de retour pour la Corvette en 2020. Comme part le passé, le panneau pourra être de couleur assortie, transparent ou en fibre de carbone.

Mode Z

Par le biais d’un bouton placé à la gauche du volant, on peut activer le mode Z. En plus d’ajuster la sonorité, cette fonction permet de régler la gestion du moteur, de la transmission, des suspensions, de la direction et des systèmes d’assistance à la conduite.

Elle demeure abordable

General Motors a déjà annoncé son prix pour le Canada. Elle affiche un PDSF à 69 998 $. Notons que le prix de base de la Corvette C7 est de 65 095 $ et que celui de la version ZR1 s’élève 138 595 $. C’est tout ce qu’on sait pour le moment.