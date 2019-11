Chevrolet Corvette ZR1 : une hybride de 900 chevaux à rouage intégral?

Article par Guillaume Rivard

La nouvelle Chevrolet Corvette 2020 à moteur central a été l’un des plus gros dévoilements de l’année et aussi l’un des plus controversés, mais elle n’a pas fini de faire des vagues.

Après que certaines sources aient mentionné que la prochaine Corvette Z06 pourrait générer 800 chevaux, possiblement grâce à une version du V8 turbo de 4,2 litres de Cadillac ou du V8 atmosphérique de 5,5 litres de la Corvette C8.R de course, voilà qu’on apprend que le modèle ZR1 aurait droit à un V8 biturbo, à deux moteurs électriques et à quatre roues motrices.

Une Corvette hybride et à rouage intégral? Ce serait bien évidemment une première dans l’histoire de cette icône américaine. Sa puissance dépasserait même les 900 chevaux, soit environ 150 de plus que l’actuelle ZR1 et un nouveau sommet pour une Corvette de production.

Ces nouvelles informations proviennent d’un employé anonyme mais haut placé chez General Motors, qui a également confié à Motor Trend que les deux moteurs électriques logeraient à l’avant de la voiture, à la place du coffre.

Visiblement, Chevrolet a comme but premier d’augmenter la performance. Les moteurs électriques en question permettraient par exemple de combler le manque de couple dans certaines plages de régime. On doute cependant que la consommation d’essence soit réduite, d’autant plus que le poids serait augmenté.

Par ailleurs, il va sans dire qu’un rouage intégral confèrerait plus de mordant à la Corvette ZR1 dans les virages et sur les surfaces glissantes.

En attendant de voir si tout ceci deviendra réalité, on vous rappelle que la production de la Chevrolet Corvette Stingray 2020 ne débutera pas avant février en raison de la grève du syndicat UAW qui a eu lieu plus tôt cet automne.

En vidéo : Antoine Joubert au dévoilement de la Chevrolet Corvette 2020