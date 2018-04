Chevrolet Cruze 2019 : quelques changements

Article par Michel Deslauriers

La Cruze est la voiture la plus vendue de Chevrolet au Canada – de loin – et à ce jour en 2018, elle l’est également aux États-Unis. Pour le millésime 2019, la berline et le hatchback compacts reçoivent quelques retouches esthétiques et de nouvelles caractéristiques.

General Motors a présenté les éditions 2019 de la Chevrolet Cruze, de la Chevrolet Spark, de la Chevrolet Malibu et de la Chevrolet Camaro lors d’un récent événement à Las Vegas, durant lequel Le Guide de l’auto a pu également découvrir la nouvelle Chevrolet Corvette ZR1 2019.

Le plus gros changement se trouve à l’avant, puisque la Cruze obtient une nouvelle grille de calandre qui, selon les dires de la compagnie, renforce l’apparence haut de gamme de la voiture. La version Premium arbore maintenant des feux arrière garnis d’un éclairage à DEL, et l’on retrouve également de nouveaux designs de jantes en alliage.

Un nouveau système multimédia, baptisé Chevrolet Infotainment 3, figurerait de série dans la Cruze, jumelé à un écran tactile de sept pouces. Les variantes LT et Premier proposeront un climatiseur automatique et un démarreur à distance.

La Cruze Hatch, qui compte pour 20% des ventes du modèle selon GM, devrait bénéficier d’une déclinaison LS plus abordable. En ce moment, la berline Cruze est disponible en livrées L, LS, LT et Premier, alors que le hatchback n’est vendu qu’en variantes LT et Premier mieux équipées. Dans le cas des deux carrosseries, on peut opter pour un quatre cylindres turbocompressé de 1,4 litre (153 chevaux) ou un quatre cylindres turbodiesel de 1,6 litre (137 chevaux). Et comme avant, un ensemble esthétique RS est disponible sur les versions LT et Premier.

Pas de détails concernant les prix, mais la Chevrolet Cruze 2019 sera en vente plus tard cette année.