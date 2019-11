Chevrolet lance son VUS électrique… pour la Chine

Article par Guillaume Rivard

Ça fait longtemps que General Motors nous promet un véhicule utilitaire électrique plus gros et plus pratique que la Chevrolet Bolt EV. En voici finalement un!

Le problème, c’est que celui-ci est réservé à la Chine.

Le Menlo EV devient le premier modèle entièrement électrique de Chevrolet dans le plus grand pays d’Asie et il emploie la toute dernière génération du système de propulsion électrique de GM, exactement comme le Buick Velite 6 Plus MAV dévoilé le mois dernier.

Son autonomie maximale est évaluée à 410 kilomètres selon les anciennes normes utilisées en Europe. On l’imagine plus proche de 300-320 kilomètres en réalité.

En termes de design, le Menlo EV s’inspire du concept Chevrolet FNR-X de 2017. Adoptant une silhouette très athlétique (à l’instar du VUS électrique inspiré de la Mustang que s’apprête à dévoiler Ford), il est de la même longueur que l’Equinox, mais moins haut.

À l’intérieur, la compagnie dit avoir inclut un système d’infodivertissement de nouvelle génération avec un affichage à haute résolution et la reconnaissance intelligente de la voix. Par contre, aucune photo n’a encore été publiée au moment d’écrire ces lignes.

D’autres détails sur le Chevrolet Menlo EV seront annoncés vers la fin novembre alors que le véhicule se pointera au Salon de l’auto de Guangzhou. Sa commercialisation est prévue durant la première moitié de 2020.

À propos, Chevrolet a dévoilé en Chine un autre VUS que nous n’aurons pas ici : le Blazer à trois rangées de sièges. Il se fera appeler Blazer tout simplement, car celui que nous connaissons depuis un an n’est pas offert là-bas.

Quant au VUS électrique qui sera vendu par GM en Amérique du Nord, il se fait toujours attendre. Au lieu de Chevrolet, il devrait plutôt porter le logo de Cadillac.

En vidéo: du nouveau pour la Chevrolet Bolt 2020