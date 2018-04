Chevrolet Malibu 2019 : mise à jour esthétique et nouvelles caractéristiques

Article par Michel Deslauriers

Afin de rester dans le coup par rapport aux nouvelles générations de la Honda Accord, de la Toyota Camry et de la Nissan Altima, la berline intermédiaire de Chevrolet reçoit des changements esthétiques et des ajouts d’équipement.

General Motors a d’ailleurs présenté les éditions 2019 de la Chevrolet Malibu, de la Chevrolet Cruze, de la Chevrolet Spark et de la Chevrolet Camaro lors d’un récent événement à Las Vegas, durant lequel Le Guide de l’auto a pu découvrir la nouvelle Chevrolet Corvette ZR1 2019.

La Malibu obtient une nouvelle grille de calandre et des blocs optiques redessinés, alors que la version Premier profite de phares à DEL. Le pare-chocs arrière a également reçu un peu d’attention, lui qui arbore maintenant des embouts d’échappement plus visibles. Une nouvelle déclinaison à caractère sportif est ajoutée pour 2019, soit la RS qui propose des jantes en alliage exclusives de 18 pouces, une grille de calandre noire, un béquet sur le coffre et des sièges garnis de tissu noir. La Malibu RS sera positionnée entre les LS et LT.

Le quatre cylindres turbo de 1,5 litre produit toujours 160 chevaux, mais une nouvelle boîte automatique à variation continue remplace la boîte à six rapports actuelle. La motorisation hybride de 182 chevaux et le quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec 252 chevaux demeurent inchangés.

Un système multimédia avec écran tactile de huit pouces, que la marque appelle désormais Chevrolet Infotainment 3, est maintenant livré de série dans toutes les déclinaisons, tout comme la caméra de recul. La version Premier profite de sièges arrière chauffants et d’un affichage numérique de huit pouces pour le conducteur. On complète les changements avec de nouvelles teintes de carrosserie et de nouveaux designs de jantes en alliage.

Les prix de la Chevrolet Malibu 2019 n’ont pas encore été annoncés, mais la berline sera mise en vente plus tard cette année.