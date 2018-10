Chevrolet pourrait encore changer le visage de la Camaro

Article par William Clavey

La semaine dernière, on vous avait présenté la nouvelle couleur jaune Shock qui sera présentée à SEMA pour la Chevrolet Camaro SS 2019. Il se trouve que Chevrolet propose un peu plus qu’une simple couleur, mais plutôt un autre rafraîchissement de son coupé sport.

La Camaro ne vient pas tout juste d’être mise à jour?

Les consommateurs ne sont pas contents

Selon le site américain GM Authority, le constructeur serait en train d’effectuer un changement rapide à la calandre de son iconique voiture sport, qui sera proposée à SEMA la semaine prochaine.

Au palmarès des ventes, les consommateurs n’ont pas été tendres envers la nouvelle Camaro qui ne jouit pas d’un succès si éblouissant en le comparant à ses concurrentes, la Ford Mustang et la Dodge Challenger. La nouvelle apparence fait en effet jaser, incorporant une énorme grille noircie et de minuscules phares à DEL. De plus, ce nouveau visage fut collé sur une voiture existante, et non une Camaro entièrement repensée de la tête aux pieds, ce qui n’aide pas à rendre son design cohérent.

Certes, le design d’une auto est un élément subjectif, mais selon nous, la Mustang est une sportive beaucoup plus réussie esthétiquement.

À l’heure actuelle, tout ça n’est qu’une grosse rumeur, et Philippe-André Bisson, responsable des communications pour l’est du Canada chez General Motors, affirme que c’est bel et bien la calandre de la Chevrolet Camaro 2019 présentée en avril 2018 que l’on retrouvera chez les concessionnaires. Toutefois, si Chevrolet prend le temps de dévoiler une nouvelle calandre pour sa SS à SEMA, c’est signe que le constructeur tenterait de réparer une erreur. Ou du moins, de mesurer la réaction du public.

Pour le moment, on suppose que ce changement ne s’appliquerait que sur le modèle 2020 ou 2021. Nous serons à SEMA, la semaine prochaine, afin d’obtenir plus détails à ce sujet.