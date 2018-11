Chevrolet présente une Camaro électrique de 700 chevaux

Article par Germain Goyer

Dans le cadre du salon SEMA qui se déroule actuellement à Las Vegas, Chevrolet a dévoilé une version bien particulière de sa Camaro COPO. Cinquante ans après avoir conçu la première édition COPO de sa Camaro, voilà qu’une déclinaison électrique voit le jour, l’eCOPO.

Pour le moment, la voiture en est encore au stade de prototype.

D’après les informations fournies par le constructeur américain, son moteur électrique produirait l’équivalent de plus de 700 chevaux, avec un couple de 600 livres-pied. Quant au quart de mille, il ne lui faudrait que neuf secondes pour le parcourir.

Un duo de moteurs électriques BorgWarner HVH 250-250 rend le tout possible. Bien que l’on pourrait être persuadé du contraire, ils sont liés à une boîte automatique Turbo 400 qui est similaire à celle qui équipe la version à essence de cette Camaro.

Le voltage des quatre batteries, qui s’élève à 800, représente plus du double de celui des Chevrolet Volt et Bolt EV que l’on retrouve actuellement sur le marché. Alors que deux d’entre elles sont situées dans l’espace prévu à la banquette arrière, les deux autres sont placées là où se cache le pneu de secours et sur l’essieu arrière.

Afin d’assurer la sécurité de tous, un système permet d’évaluer continuellement le voltage et la température.

Étant donné que ce prototype est orienté vers l’avenir, Chevrolet a voulu accorder une place particulière à la relève. En effet, pas moins d’une douzaine d’étudiants ont pu mettre la main à la pâte dans la réalisation de cette Camaro.

À l’heure actuelle, Chevrolet étudie l’éventualité de commercialiser cet ensemble de batteries afin d’offrir la possibilité aux clients d’effectuer une conversion à partir d’une Camaro COPO à essence.