Chevrolet réplique à Ford : la Camaro ZL1 1LE aura une boîte automatique

Article par William Clavey

Après le dévoilement de la Ford Mustang Shelby GT500 à Detroit il y a quelques semaines, les puristes s’interrogent au sujet de sa boîte de vitesses. Seule une bôîte automatique sera offerte pour la Mustang la plus puissante jamais construite, pas question d’une manuelle.

Selon Ford, cette décision vient du fait que le bolide doit être le plus rapide possible sur les circuits de course. Chevrolet, dont la Camaro la plus puissante, la ZL1 1LE, n’est offerte qu’avec une boîte manuelle, envisage elle aussi de passer à l’automatique.

Pour les records

La Camaro ZL1 1LE détient actuellement un record de vitesse assez impressionnant sur le célèbre circuit du Nürburgring, un temps de 7 minutes, 16 secondes et 4 centièmes, et ce, équipée d’une bonne vielle boîte manuelle à six rapports.

Mais maintenant, la concurrence offre l’automatique, ce qui risque de faire de la Mustang une « pony car » encore plus rapide sur les circuits de course, surtout que celle-ci développe plus de puissance que la Camaro. Chevrolet réplique donc avec quelque chose de semblable afin d’assurer sa dominance. Ou de moins, de demeurer concurrentiel avec l’ajout d’une boîte à dix rapports.

Au circuit de Milford, où General Motors teste la majorité de ses véhicules, la Camaro ZL1 1LE automatique, toujours alimentée par un moteur V8 de 650 chevaux, était une demie seconde plus rapide que la manuelle.

Sachez toutefois que GM ne laisse pas tomber la version à trois pédales, qui demeure offerte de série sur la bagnole. La boîte automatique s’offre en option sur toutes les Camaro ZL1 1LE équipée de l’ensemble performance pour la modique somme de 1 835 $.