Chevrolet Silverado 2019 : une gamme de six moteurs à découvrir

Article par Le Guide de l’auto

Une des façons dont General Motors compte égaler, voire surpasser les Ford F-150 et Ram 1500 dans le segment des camionnettes pleine grandeur dites « light-duty », c’est en offrant une gamme de moteurs plus complète et plus sophistiquée.

Dévoilé en janvier lors du Salon de l’auto de Detroit, le tout nouveau Chevrolet Silverado 1500 2019 arrivera sur le marché canadien cet automne et promet pas moins de huit versions assorties de six combinaisons de moteurs et de boîtes de vitesses. Voyons-les ici de plus près…

D’abord, le V6 de 4,3 litres avec gestion active du carburant revient en version WT ainsi que les nouvelles Custom et Custom Trail Boss. Il produit 285 chevaux et un couple de 305 livres-pied via une boîte automatique à six rapports.

Le V8 de 5,3 litres avec gestion active du carburant est optionnel sous le capot de ces mêmes versions et continue de faire équipe avec une boîte automatique à six rapports. Il génère 355 chevaux et un couple de 383 livres-pied.

Très intrigant, le tout nouveau quatre cylindres turbocompressé de 2,7 litres remplace le V6 comme moteur de base dans la populaire version LT et la nouvelle RST. Jumelé à une boîte automatique à huit rapports, il s’annonce avec 310 chevaux et un couple de 348 livres-pied (+22% par rapport au V6 de 4,3 litres), sans oublier une consommation d’essence réduite (cotes officielles à venir).

Une nouvelle variante du V8 de 5,3 litres se dote de la gestion dynamique du carburant, une technologie exclusive dans l’industrie qui comprend 17 modes de désactivation des cylindres. La puissance ne change pas. De série en version LT Trail Boss et optionnel dans les LT et RST, ce moteur travaille avec une boîte automatique à huit rapports.

Un tout nouveau moteur turbodiesel Duramax à six cylindres en ligne de 3,0 litres viendra riposter directement au Power Stroke de 3,0 litres de Ford lorsqu’il se joindra à la gamme au début de 2019 comme option sur les modèles LT, RST, LTZ et High Country. Une fonction d’arrêt/démarrage et une boîte automatique à 10 rapports le rendront encore plus efficace. Sa puissance et son couple demeurent inconnus.

Enfin, le V8 de 6,2 litres disponible dans les Silverado LTZ et High Country a été amélioré avec le système de gestion dynamique du carburant, une fonction d’arrêt/démarrage et une boîte automatique à 10 rapports. Il développe 420 chevaux et un couple de 460 livres-pied.

La performance de chaque groupe motopropulseur sera optimisée par le fait que le nouveau Chevrolet Silverado 2019 est plus aérodynamique que l’ancien et aussi plus léger de 204 kilos (450 livres).

Tel que mentionné, le camion sera en vente vers la fin de l’année et aura à ce moment parcouru 11 millions de kilomètres d’essais sur route et passé plus de 475 000 tests de validation. L’un de ceux-ci consiste à tirer le poids nominal brut combiné sur une pente de 7% par une température de 43 degrés Celsius sans que la performance ne diminue, pas même le climatiseur.

La production du Chevrolet Silverado 2019 débutera cet été avec les modèles V8 à cabine d’équipe. À l’automne, elle s’élargira avec les modèles à cabine simple et à cabine double, ainsi que le V6 et le quatre cylindres turbo. Suivra par la suite le Duramax.