Chevrolet sonne le glas de sa dernière voiture hybride

Article par Guillaume Rivard

General Motors vient de confirmer une nouvelle qui commençait à se répandre : la Chevrolet Malibu hybride sera abandonnée au terme de l’année-modèle en cours.

Ce n’est pas du tout une surprise. Lorsque le constructeur américain a annoncé l’élimination prochaine de six voitures dont la Chevrolet Volt il y a moins d’un an, il a clairement fait savoir que son avenir était électrique et non hybride.

L’actuelle génération de la Malibu, qui date de 2016, a reçu une mise à jour pour 2019 comprenant quelques retouches esthétiques et l’ajout de nouvelles commodités.

La Malibu hybride est offerte en une seule version dont le prix débute à 33 290 $ au Canada. Elle consomme en moyenne 5,1 L/100 km, ce qui est nettement moins que les 7,5 L/100 km de la Malibu de base avec moteur de 1,5 litre (25 195 $). Sa petite batterie de 1,5 kWh ne lui permet toutefois pas de fonctionner en mode 100% électrique.

On ignore à quel point la Malibu hybride est populaire, car GM ne dévoile que les ventes globales de la Malibu, mais la tendance est à la baisse et elle s’accentue. Au Canada, la berline intermédiaire de Chevrolet a chuté de 16% en 2018 et de 28% jusqu’ici en 2019.

La Malibu poursuivra donc son chemin avec ses deux moteurs turbocompressés seulement, et ce, jusqu’à ce qu’elle cesse d’être produite en 2024, comme on l’a appris cet été.

Pendant ce temps, GM se concentre à lancer 20 nouveaux véhicules électriques dans le monde d’ici 2023, à commencer par un multisegment basé sur la Bolt.