Chevrolet Spark 2019 : nouveau nez, nouvelles couleurs

Article par Michel Deslauriers

Introduite sans sa forme actuelle en 2016, la minivoiture Spark profitera de quelques changements pour le millésime 2019, principalement esthétiques.

La nouvelle partie avant de la Spark obtiendra des garnitures chromées, alors que des phares de type projecteurs et des feux de jour à DEL sont disponibles sur les variantes 1LT et 2LT. L’apparence révisée rapproche le design de la voiture à ceux des autres modèles de la marque, tels que la Chevrolet Malibu et la Chevrolet Cruze. Et selon GM, il « ajoute de l’attitude et de l’intention à la fougueuse minivoiture […] de Chevrolet. »

On retrouve aussi de nouvelles teintes de carrosserie délicieuses, telles qu’Explosion orange métallisé, Fruit de la passion, Bleu des Caraïbes métallisé et Framboise. Toutefois, Chevrolet n’a pas spécifié les couleurs qui sont remplacées dans la palette actuelle qui comprend Guimauve grillée, Sorbet, Soufre, Splash et Menthe.

La Spark s’est démarquée en 2016 avec son équipement de série qui incluait un système multimédia MyLink avec écran tactile de sept pouces, caméra de recul, intégration Apple CarPlay et Android Auto ainsi que borne WiFi intégrée. L’édition 2019 poursuivra dans la même veine avec un système que la marque appelle Chevrolet Infotainment 3, qui propose les mêmes caractéristiques.

La Spark 2LT propose déjà des dispositifs de sécurité avancée tels que l’avertissement précollision frontal et l’avertissement de sortie de voie, mais le modèle 2019 ajoutera également le freinage autonome à basse vitesse.

Chaque Spark est équipée d’un quatre cylindres de 1,4 litre développant 98 chevaux et un couple de 94 livres-pied, assorti soit d’une boîte manuelle à cinq rapports ou d’une automatique à variation continue.

Les prix n’ont pas encore été dévoilés pour la Çhevrolet Spark 2019, mais la minivoiture légèrement retouchée sera mise en vente d’ici la fin de l’année.