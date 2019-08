Chevrolet Trailblazer 2021 : cinq choses à savoir

Article par Germain Goyer

C’est officiel, le Trailblazer fera un retour au sein du catalogue de Chevrolet dès l’année-modèle 2021.

En attendant son arrivée chez les concessionnaires, voici cinq choses à savoir à son sujet.

Un nom ressuscité

Si le nom Trailblazer vous dit quelque chose, c’est tout à fait normal. En effet, Chevrolet a produit et vendu un VUS portant ce nom entre 2002 et 2009 au Canada et aux États-Unis. Plus volumineux que le nouveau Trailblazer, cet ancien modèle partageait notamment son châssis en échelle avec la Buick Rainier, le GMC Envoy, l’Isuzu Bravada et la Saab 9-7X.

Dévoilé d’abord en Chine

C’est au Salon de l’automobile de Shanghai que le Trailblazer 2021 a été dévoilé en primeur mondiale. Il y sera d’ailleurs commercialisé en plus du marché nord-américain.

Un septième VUS

On aurait pu croire qu’il remplacerait le Trax, mais ce dernier continuera d’être offert. Ainsi, aux côtés des autres Equinox, Blazer, Traverse, Tahoe et Suburban, le Trailblazer deviendra le septième véhicule utilitaire sport produit par Chevrolet.

Une version RS

Comme c’est le cas pour plusieurs autres véhicules de la marque au papillon doré, une version RS sera aussi proposée. Celle-ci sera reconnaissable par son toit contrastant ainsi que sa calandre et ses jantes noircies.

La sécurité n’est pas oubliée

De série, le Trailblazer sera notamment muni des systèmes de freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, d’un avertisseur de sortie de voie et d’une aide au maintien dans la voie. En échange d’un supplément, il sera possible d’avoir un régulateur adaptatif, une aide au stationnement arrière ainsi qu’une caméra de vision arrière à haute définition.

La motorisation du Trailblazer n’a pas encore été annoncée. Il en est de même pour le prix et sa date d’arrivée en concession.