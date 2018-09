Un chien policier retrace un conducteur d’une course de rue

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Archives

Les policiers ont croisé deux automobilistes engagés dans une course de rue aux environs de 1h30 dans la nuit du 11 septembre.

Celle-ci se déroulait sur le boulevard Milan, à Brossard. À l’activation des gyrophares, un des conducteurs s’est immobilisé et l’autre a pris la fuite.

Selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), le véhicule a été localisé quelques minutes plus tard, alors qu’il était immobilisé en bordure de rue. Le conducteur n’était toutefois plus à bord.

Le maître-chien Steve Tremblay et son partenaire Sako ont été appelés en renfort afin de localiser le suspect. L’individu a rapidement été flairé par Sako et retrouvé dans une cour, à l’arrière d’une résidence de la rue Bergevin. L’homme a aussitôt été maîtrisé; il a reçu plusieurs contraventions de plus de 2700$, en plus de perdre 7 points d’inaptitude.