Christian Dubé remplacerait Stéphane Le Bouyonnec dans La Prairie

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

L’annonce du candidat qui remplacera Stéphane Le Bouyonnec pour la Coalition avenir Québec (CAQ) dans La Prairie se fera le 3 septembre. Il s’agirait de Christian Dubé, selon plusieurs médias présents lors d’une conférence de presse que donnait le chef de la CAQ, François Legault, à Drummondville, le 2 septembre.

Le parti de M. Legault n’a pas confirmé officiellement cette information, qui viendrait d’une source de l’animateur Éric Duhaime.

L’homme d’affaires et premier vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec depuis 2014, Christian Dubé, quitterait donc son poste pour se ranger à nouveau dans les rangs de la CAQ, pour lequel il a été député dans la circonscription de Lévis, de 2012 à 2014. Il a démissionné après avoir été réélu pour un deuxième mandat afin et a rejoint la Casse de dépôt et placement.

Il prendrait ainsi la place de Stéphane Le Bouyonnec, qui a quitté ses fonctions de président et candidat pour la CAQ le 28 août.