Chronique vin – L’Ile d’Orléans et le vignoble la source à Marguerite

Chronique de Serge Leduc, sommelier

Le village de Ste-Famille, le plus vieux de l’ile, est situé au centre de l’ile d’Orléans, tout juste après la municipalité de St-Pierre. Le nom du vignoble fait référence à Marguerite Bourgeois qui y avait instauré une école. Elle avait aussi trouvé une source qui ne se tarissait pas.

Ce vignoble fut créé par M. Conrad Brillant et Mme Diane Dion en 2001. La superficie du domaine est impressionnante avec 62 hectares. On y retrouve environ 8000 pieds de vignes, 2700 pommiers, de même que 350 poiriers. On peut y faire de l’auto-cueillette de pommes à l’automne.

En novembre 2019, M. Christian Hébert et sa conjointe Mme Dominique Drolet s’en portent acquéreurs. Ils étaient auparavant dans la production laitière et ils voulaient relever de nouveaux défis. En effet, le domaine produit dix cuvées dont cinq vins, un vin de poire, deux mistelles (une de pomme et l’autre de raisin) de même qu’un cidre de glace et un poiré de glace. Il y a une belle diversité de produits. Et lorsque l’on parle de défis, les nouveaux propriétaires désirent se diriger vers une production biologique. Ils désirent aussi planter de nouvelles vignes et planter de nouveaux pommiers. Ils ont la chance d’avoir des enfants qui sont attirés par l’agriculture.

La rencontre avec Christian et Dominique fut très agréable. On sent dans leurs regards et le ton de leurs voix un désir de s’investir pleinement dans ce nouveau projet.

Je vous propose ici mes coups de cœurs lors de cette charmante rencontre. Quelques-uns de leurs vins sont disponibles dans les IGA à Québec, sinon, une visite sera de mise.

LA PETITE PERLE

Le nom de ce vin rouge est joli et il est bon, quoi demander de mieux! Mais ce nom est simplement le nom du cépage « Petite perle », présent à 100%. Ceci est plutôt rare, car, comme son nom l’indique, les baies de raisins sont petites tout comme la grappe. En conséquence, chaque pied de vigne produit une plus petite quantité de jus que le Frontenac, par exemple. De couleur rubis assez intense, il présente des notes de fruits rouges et une pointe florale. En bouche, ce vin sec se combine avec des tannins souples et une acidité fraiche. Il sera agréable avec une pièce de viande sur le BBQ. À découvrir.

Prix 21.00$

BOUQUET D’AUTOMNE ROSÉ

Le cépage Frontenac gris est le seul cépage pour produire ce vin. Il en résulte un vin de couleur pelure d’oignon. Les fruits rouges sont bien présents au nez. Ce vin sec présente une acidité rafraichissante, idéal à l’apéro pour les chaudes journées d’été. En l’accompagnant de charcuterie il sera encore plus agréable.

Prix 19.00$

PRESTIGE DE L’ILE

Il s’agit ici d’une mistelle de raisin. Pour obtenir une mistelle il faut ajouter de l’alcool à un jus de fruit avant fermentation. Ainsi, on peut avoir des mistelles de poires, de fraises, de pommes ou de n’importe quel autre fruit. Ici, il s’agit d’une mistelle de raisin. On a donc extrait le jus des raisins du cépage Marquette, puis on a ajouté de l’alcool. Il en résulte une couleur grenat d’où émane des notes de fugues confites et une pointe de grillé. Le taux de sucre titre à 124 grammes par litre. Il est donc bien présent, mais se combine très bien avec l’acidité et les tannins et donne un vin bien équilibré. Il sera agréable avec des fromages relevés, tel un vieux cheddar ou un fromage bleu.

Prix 22.00$