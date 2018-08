Chuck Norris signe une publicité humoristique pour Toyota

Article par Olivier Beaulieu

Chuck Norris, la vedette des arts martiaux hollywoodienne est encore à ce jour une légende du cinéma américain et une référence en matière de « dur à cuir ». Avec ses nombreux films à son actif et ses cascades époustouflantes, il s’est bâti une image virile auprès du public américain. N’est-il donc pas surprenant de le voir apparaître dans des publicités de pickup?

Le manufacturier asiatique Toyota a publié une publicité mettant en vedette Chuck Norris et sa camionnette Tacoma. Dès le début, on voit Norris casser un bloc de ciment sans raison apparente. Seulement parce que c’est Chuck Norris, probablement? C’est alors qu’un passant le reconnaît et lui demande de signer sa camionnette. Immédiatement, celle-ci semble avoir reçu des pouvoirs surnaturels. On l’aperçoit effectuer des dérapages contrôlés sur une piste pour constater finalement qu’un dessin du visage de Norris recouvre le sol.

Au cours de la publicité, on peut entendre le narrateur décrire le Tacoma comme un héros toujours présent pour sauver la situation, comme on a toujours présenté Norris au cours de sa carrière. Dorénavant âgé de 78 ans, Norris se voit donc remplacé par une camionnette jeune et fringante qui, selon le manufacturier, a les mêmes attributs physiques et héroïques que l’acteur dans son jeune temps. Cocasse, n’est-ce pas?