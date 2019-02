Cinq annonces lors du Rendez-vous citoyen de Saint-Constant

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Les Constantins étaient conviés au premier de deux Rendez-vous citoyen, le mardi 5 février, à Exporail, lors duquel ils ont pu échanger avec les élus et représentants des services municipaux à propos des grands projets qui verront bientôt le jour à Saint-Constant. Le Reflet a retenu cinq nouveautés qui ont été annoncées à cette occasion.

Complexe pour aînés

Le promoteur immobilier Pierre Collin était présent pour annoncer la construction d’un complexe pour retraités d’au moins 100 unités d’habitation, les Cours Saint-Constant. M. Collin a ciblé deux terrains, mais il n’a pas encore déterminé lequel il choisira.

«Cela dépendra du nombre d’unités d’habitation que comptera le complexe, à savoir dans les 100 ou 200», a-t-il expliqué.

Dans tous les cas, l’ouverture est prévue pour 2021. M. Collin est derrière la construction de plusieurs complexes pour retraités, notamment dans les Laurentides.

Du nouveau au Quartier de la gare

Il a entre autres été question du développement du Quartier de la gare au courant de la soirée et notamment de la venue de nouveaux commerces qui ouvriront leurs portes bientôt. En plus du Petit potager et de la pâtisserie qui ont déjà été annoncées, le commerce spécialisé en bières de microbrasserie La bière à boire occupera un des locaux vacants. La Ville travaille à accueillir d’autres détaillants spécialisés dans ce secteur commercial.

Centre de tennis intérieur

La Ville de Saint-Constant a été ciblée pour la construction d’un complexe de tennis intérieur dans le secteur du nouvel aréna et du complexe aquatique. Le centre compterait huit terrains. Ce projet, chapeauté par Tennis Québec, remplacerait celui du soccerplex que Saint-Constant désirait avoir.

«Étant donné que Sainte-Catherine a reçu une subvention pour la construction d’un centre multisports qui aura des terrains de soccer, nous n’irons pas de l’avant avec le nôtre», a expliqué le maire Jean-Claude Boyer.

Un pont comme legs du 275e

La Ville procédera cette année à la construction d’un pont en bois ouvert à la circulation automobile, afin de relier le nouvel aréna au futur complexe aquatique. La structure enjambera la rivière Saint-Régis qui traverse le parc Lafarge. Le pont sera un legs du 275e anniversaire de la fondation de la Ville.

Une mascotte à nommer

Comme c’est le cas dans les villes avoisinantes, Saint-Constant aura son porte-parole poilu. La mascotte ne porte pas encore de prénom. La Ville invite les citoyens à lui envoyer leurs suggestions d’ici le 26 avril en personne à l’hôtel de ville, à la bibliothèque ou au Centre municipal. Certaines propositions seront sélectionnées, puis soumises à un vote du public. Des prix seront tirés parmi tous ceux qui auront participé.

Un second Rendez-vous citoyen se tiendra le 13 février, à 18h, à Exporail.