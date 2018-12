Cinq choses à savoir au sujet du Honda Pilot 2019

Article par William Clavey

Le Honda Pilot 2019 a raflé le prix du Meilleur achat du Guide de l’auto dans la catégorie des VUS intermédiaires, mais pourquoi? Pourtant, il fait face à plusieurs concurrents qui sont aussi, l’un et chacun, d’excellents achats. Voici cinq choses à savoir au sujet du Honda Pilot.

À LIRE AUSSI : Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Honda Pilot

Il est le plus spacieux de sa catégorie

Dans ce segment, il est important que le VUS puisse loger beaucoup d’objets, et le Pilot ne déçoit pas. Bien que son coffre soit un peu plus petit (524 litres) que celui d’un Chevrolet Traverse (651 litres) ou d’un Volkswagen Atlas (583 litres), lorsque tous ses sièges son rabaissés au plancher, le Pilot dispose d’un volume de chargement maximal de 3 087 litres. Il surpasse donc celui du Traverse (2 789 litres), de l’Atlas (2 741 litres), du Subaru Ascent (2 449 litres) et même du Nissan Pathfinder (2 260 litres).

Il est muni d’un micro pour parler à vos enfants

Comme dans la fourgonnette de Honda, l’Odyssey, le Pilot est équipé d’un interphone permettant de converser avec les occupants arrière au travers des haut-parleurs, un gadget qui s’avère efficace lorsque les enfants sont en pleine chicane! Et si votre enfant décide de se mettre des écouteurs sur la tête et de vous ignorer pendant qu’il déguste le dernier film des Bagnoles sur l’écran ACL arrière, sachez qu’il est aussi possible pour vous de lui parler directement dans ses écouteurs. Un cauchemar pour les enfants, mais un véritable bonheur pour les parents!

Il peut remorquer jusqu’à 2 268 kilogrammes, sauf que…

Le Honda Pilot dispose d’une capacité de remorquage de 1 588 kg (3 500 lb), mais est apte à remorquer une charge pouvant aller jusqu’à 2 268 kg (5 000 lb), ce qui le positionne parmi les plus costauds de son segment. Par contre, afin de profiter de cette pleine capacité, on doit faire installer l’ensemble remorquage en option qui comprend un refroidisseur pour la boîte de vitesses chez le concessionnaire.

Sa boîte de vitesses a été améliorée

Le Honda Pilot est équipé d’une boîte automatique à six rapports dans les déclinaisons LX, EX et EX-L NAVI plus abordables, alors que les versions Touring et Black Edition – cette dernière étant une nouveauté pour 2019 – disposent d’une boîte à neuf rapports fournie par l’équipementier allemand ZF. Améliorée pour le millésime 2019, lui permettant de mieux répondre lorsque sollicitée, la boîte à neuf rapports permet aussi de réduire la consommation du Pilot en circulation urbaine.

Il est un des plus rapides de sa catégorie

L’une des plus grandes qualités du Pilot, c’est sa dynamique de conduite étonnement sportive malgré son gabarit imposant. Capable d’accomplir le 0-100 km/h en seulement 6,0 secondes, le Pilot est plus rapide qu’un Volkswagen Atlas V6 (7,9 secondes), un Chevrolet Traverse (6,5 secondes) et même un Mazda CX-9 (6,8 secondes).