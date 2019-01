Cinq choses à savoir sur le Jeep Gladiator

Article par Germain Goyer

C’est au Salon de l’automobile de Los Angeles, en novembre dernier, que FCA a levé le voile sur le nouveau Jeep Gladiator 2020.

Assurément l’un des modèles les plus attendus de l’année, le Gladiator n’a pas manqué de susciter la curiosité des amateurs d’automobile. Question de vous mettre l’eau à la bouche, voici cinq choses à savoir sur le fameux Gladiator.

Un premier pick-up depuis longtemps

Chez Jeep, il s’agit du tout premier «pick-up» qu’on commercialise depuis 1992. Rappelons-nous qu’à l’époque, Jeep avait emprunté de nombreuses composantes à son populaire Cherokee afin de concevoir une déclinaison dotée d’une boîte de chargement.

Souvenons-nous aussi que Jeep s’est lancé dans l’univers des «pick-up» dès 1947 avec la bannière Willys-Overland. On a ensuite eu droit aux FC-150, Gladiator et Scrambler.

Décapotable, en plus!

Le Gladiator 2020 emprunte la base du plus récent Wrangler, soit le JL. Le «pick-up» partage donc une panoplie de ses caractéristiques avec le Wrangler que l’on connaît bien. Ainsi, il est possible de retirer complètement le toit afin de rouler les cheveux au vent.

Évidemment, les portières peuvent aussi être retirées en fonction des désirs du conducteur et des passagers. Il est même possible de rabattre le pare-brise afin de profiter pleinement de l’expérience.

Aucun autre «pick-up» sur le marché actuel n’offre ces caractéristiques.

Deux moteurs très différents

De série, le nouveau Gladiator est animé par le V6 Pentastar de 3,6 L. Celui-ci génère 285 chevaux et un couple de 260 livres-pied. De base, il est livré avec une transmission manuelle à six vitesses. En option, une transmission automatique à huit rapports est proposée.

Il est également possible d’opter pour un autre V6. D’un volume de 3,0 L, ce dernier est alimenté au diesel. Sa puissance et son couple se chiffrent respectivement à 260 chevaux et de 442 livres-pied. Seule la boîte automatique peut être livrée avec ce bloc.

Il peut remorquer, bien entendu!

Le Gladiator semble un outil de travail qui s’annonce prometteur. À cet effet, Jeep annonce que sa capacité de remorquage s’élève à 3 469 kilos. Quant à la charge utile, elle peut atteindre 725 kilogrammes.

Il arrivera bientôt

Ceux et celles qui sont impatients d’obtenir leur exemplaire du Gladiator seront ravis d’apprendre que la production du modèle débutera dès la première moitié de 2019. Soulignons que ce nouveau camion sera assemblé sur la chaîne de montage qui était, jusqu’à tout récemment, consacrée à l’ancienne génération du Wrangler.

Pour le moment, le prix du Jeep Gladiator n’est pas encore connu.