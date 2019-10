Cinq concerts au programme de l’orchestre Galileo

Mis sur pied sous l’appellation de l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Galileo entreprend une nouvelle saison qui comportera cinq concerts d’ici à juin 2020.

Galileo amorcera sa saison 2019-2020 avec le concert intitulé Conte d’une nuit de Noël, le vendredi 20 décembre à 20h, à l’église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion. Ce concert met en vedette Les Charbonniers de l’enfer et l’Orchestre dans une performance multi-disciplinaire mixant des oeuvres de Vivaldi, Corelli, Gagnon et Dompierre avec certaines des meilleures chansons du groupe. De plus, le conteur Michel Faubert, membre de Charbonniers, lira pour l’occasion le récit de La Noël du Vieux Félix.

Galileo poursuivra sa saison avec deux autres programmes répartis en quatre concerts. D’une part, Bonne fête Ludwig !, avec les solistes Guillaume Villeneuve, Elinor Frey et Gili Loftus, les 17 et 18 avril aux églises Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion et la Nativité de la Sainte-Vierge de La Prairie.

Suivra le concert Harpe céleste, avec les solistes Antoine Malette-Chénier et Grégoire Jeay, d’abord à l’église Saint-Michel, le 7 juin dans le cadre des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, puis au Musée des Deux-Rives de Salaberry-de-Valleyfield, le jeudi 11 juin.

On peut s’abonner à la Saison 2019-2020 de Galileo pour la somme de 90 $ sur le site https://www.orchestregalileo.com/billetterie ou au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (MRVS) www.mrvs.qc.ca – 450.455.2092. Des billets individuels (40$/8$) sont aussi disponibles, de même qu’aux porte des églises ou salle susnommées, les soirs des spectacles.

Dirigé par Daniel Constantineau, Galileo est la seule compagnie de musique classique professionnelle de la Montérégie-Ouest et possède son pied à terre à Vaudreuil-Dorion. Formation de chambre composée de 15 à 35 musiciens selon le répertoire qu’il aborde, son principal objectif consiste à produire de la musique symphonique live sur un territoire qui en est généralement privé.

Il le fait sur instruments d’époque, ce qui s’harmonise à merveille avec le caractère historique de la région.