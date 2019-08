Cinq faits sur le chat

Il a les yeux bleus à la naissance

À sa naissance, seule la couche la plus profonde de l’iris est visible, d’où cette couleur bleue/grise. Puis, les gènes de la coloration des yeux, notamment le pigment brun, apparaissent peu à peu, au fur et à mesure que les cellules qui sécrètent la mélanine seront actives. À partir de trois mois, la couleur des yeux du chat deviendra définitive. Certains chatons garderont leurs yeux bleus en raison d’un blocage de la mélanine dans son l’iris. Des races, comme le Sacré de Birmanie, ont génétiquement les yeux bleus.

(Source : yummypupets.com et Editions365.com)

Le chat a trois paupières par œil

Il existe une membrane dans l’œil du chat ou une 3e paupière, nommée membrane nictitante. Cette membrane se ferme à partir du coin de l’oeil et va vers l’extérieur. Elle est translucide et sert à protéger l’oeil et à l’humidifier tout en lui offrant une certaine visibilité. Il vaut mieux pas voir la 3e paupière, car elle indique des problèmes de santé sinon. Si c’est le cas, son maître doit consulter, car une infection de l’œil chez le chat peut être grave.

(source: Planeteanimal.com et pourquois.com)

Les chats peuvent boire de l’eau salée, comme l’eau de mer

Leurs reins sont assez performants pour filtrer le sel, contrairement à ceux des êtres humains.

(source : Édition 365.com)

Le chat a plus d’os qu’un humain

Le nombre d’os qui composent le squelette d’un chat peut être variable d’un individu à l’autre, notamment parce que la quantité de vertèbres qui forment la queue n’est pas toujours la même. En moyenne, le squelette d’un chat est constitué d’environ 250 os, comparé à celui d’un humain adulte qui est constitué de 206 os.

(source : rts.ch et futura.science.com)

Le chat est plus rapide que le meilleur sprinteur au monde

Un chat domestique peut courir jusqu’à une vitesse d’environ 47km/h. En comparaison, le sprinteur jamaïcain Usan Bolt qui tient le record du monde du 100 mètres, établi lors des Championnats du monde à Berlin en août 2009, avait atteint 44,72 km/h.

(Source :erbazi.ru)