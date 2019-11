Cinq marchés pour magasiner ses cadeaux de Noël

En panne d’inspiration pour vos achats du temps des Fêtes? Cinq marchés de Noël qui se tiendront dans la région au cours des prochaines semaines pourraient vous donner des idées.

Salon des créateurs d’ici à Candiac

Ce traditionnel marché, qui en sera à sa 19e édition, réunit des artisans locaux qui présenteront leurs produits gourmands, soins pour le corps ainsi qu’une multitude de créations faites à la main. Un espace est réservé à la relève de créateurs.

Samedi 16 novembre, de 10h à 16h30

Dimanche 17 novembre, de 12h à 16h30

Complexe Roméo-V.-Patenaude.

Entrée gratuite.

Marché de Noël de Saint-Mathieu

Sur l’initiative d’une citoyenne de la région, plusieurs artisans québécois présenteront leurs créations de tous genres. Les visiteurs sont invités à apporter leurs sacs réutilisables.

Samedi 23 novembre, de 10h à 17h

Centre communautaire.

Entrée gratuite.

Marché des Chevaliers de Colomb

Les Chevaliers de Colomb de Sainte-Catherine invitent la population à visiter leur traditionnel Marché des artisans.

Mardi 30 novembre, de 10h à 17h

5860, boul. Saint-Laurent.

Entrée gratuite.

Marché de Noël de La Prairie

Plus de 50 exposants issus des arts visuels, métiers d’art et cuisine du terroir seront présents. Plusieurs activités sont prévues, dont l’heure du conte, l’illumination du sapin, la présence du père Noël et un atelier de sculpture sur glace. L’horaire complet se trouve sur le site web de la Ville de La Prairie.

Vendredi 6 décembre, de 17h30 à 21h

Samedi 7 décembre, de 10h à 17h

Dimanche 8 décembre, de 10h à 16h

Centre multifonctionnel Guy-Dupré.

Entrée gratuite.

Marché victorien de Saint-Constant

Une cinquantaine d’artisans des milieux de l’agroalimentaire et des métiers d’art exposeront leurs créations dans une ambiance d’antan. Une chorale des Fêtes, des animations thématiques et des surprises sont prévues tout au long de l’événement.

Vendredi 6 décembre, de 16h à 21h

Samedi 7 décembre, de 10h à 17h

Dimanche 8 décembre, de 10h à 16h

Exporail, Musée ferroviaire canadien.

Entrée gratuite.