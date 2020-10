Cinq nouveaux désinfectants retirés du marché

Santé Canada a émis une nouvelle mise à jour de sa liste de désinfectants pour les mains qui pourraient représenter un risque pour la santé. Cinq nouveaux produits s’ajoutent à celle-ci.

Il s’agit de Last Best Brewing and Distilling Hand Sanitizer de Last Best Brewing and Distilling; Nomad Hand Sanitizer (Lemongrass) de Rocky Mountain Soap Company; Prairie Potions Purify Hand Sanitizer and Antibacterial Spray de Prairies Potions; Sanix – Gel d’alcool pour les mains avec émolients, 70% alcool éthylique en format de 250 ml de Sanix; et Sanix – Gel d’alcool pour les mains avec émolients, 70% alcool éthylique en format de 4 L de Sanix.

L’organisation de santé justifie les deux premier retraits par l’absence des énoncés de risque sur l’étiquette de produit. Ceux-ci contenaient aussi de l’éthanol de qualité technique qui n’est pas autorisée dans ce type de solution.

Rappelons que l’utilisation de cette ressource dans les désinfectants pour les mains à base d’alcool avait été autorisée de façon temporaire par Santé Canada en raison des pénuries d’éthanol de qualité pharmaceutique et alimentaire au début de la pandémie, et ce, même si elle contient plus d’impuretés que les deux autres formes.

Toutefois, les fabricants qui souhaitaient utiliser cette composante devaient choisir leurs sources dans la liste des fournisseurs autorisés par l’organisation de santé et recevoir une lettre de non-opposition de Santé Canada avant d’en faire la fabrication et distribution.

Les trois derniers désinfectants de la liste ci-dessus ont été retirés du marché, car ils contenaient du méthanol qui est considéré comme un ingrédient inacceptable pour ce type de solution.

Il est possible d’avoir accès à la liste complète des 107 produits retirés du marché directement sur le site de l’organisation de santé.

Texte de Nicholas Pereira, Initiative de journalisme local, Courrier Laval